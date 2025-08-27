Co oznacza buspas BUS? 123RF/PICSEL

Co oznacza buspas BUS?

Najbardziej rozpowszechnione są buspasy oznaczone napisem BUS. To pasy ruchu przeznaczone dla autobusów komunikacji miejskiej i innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznaczenia pojawiają się zarówno na jezdni, jak i na znakach pionowych D-11 (początek pasa ruchu dla autobusów), D-12 (pas ruchu dla autobusów) czy F-10 (kierunki na pasach ruchu).

Dostęp do buspasów mają także pojazdy zeroemisyjne - elektryczne i wodorowe - bez dodatkowego oznakowania, co wynika z ustawy o elektromobilności.

TAXI na buspasie - zasady korzystania

Taksówki nie zawsze mogą jechać buspasem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pod znakiem D-11 lub D-12 znajduje się tabliczka z napisem TAXI. W Warszawie czy Krakowie taksówki są powszechnie dopuszczone, ale w mniejszych miastach decyzja należy do władz lokalnych.

Brak dopisku TAXI oznacza zakaz i wjazd taksówki jest traktowany jako wykroczenie - mandat wynosi 100 zł i 1 punkt karny.

DOP na buspasie - kto jest dopuszczony?

Coraz częściej obok napisu BUS pojawia się skrót DOP, czyli dopuszczony. Oznacza on, że z pasa mogą korzystać także inne pojazdy wskazane na dodatkowej tabliczce. Mogą to być m.in.:

taksówki,

pojazdy elektryczne,

motocykle,

samochody osobowe przewożące co najmniej 3 pasażerów,

pojazdy służb ratunkowych.

Kluczowe jest to, że lista dopuszczonych pojazdów może być różna nie tylko w poszczególnych miastach, ale nawet na różnych ulicach tego samego miasta. Dawniej stosowano symbole (np. motocykla czy karetki), dziś zastępuje je jednolite oznaczenie DOP. Kierowca zawsze musi więc zwracać uwagę na treść tabliczki pod znakiem.

MTON - pasy dla transportu osób niepełnosprawnych

Oznaczenie MTON to skrót od Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. Nie oznacza jednak, że każdy samochód przewożący osobę z niepełnosprawnością może korzystać z takiego pasa. Uprawnione są wyłącznie pojazdy operatorów, którzy zawarli specjalną umowę z zarządem danej gminy.

Rozwiązanie ma na celu ograniczenie nadużyć i zapewnienie priorytetu tym, którzy faktycznie świadczą usługi transportu osób z niepełnosprawnościami.

Mandat za jazdę buspasem - ile wynosi?

Nieuprawniony wjazd na buspas jest wykroczeniem. Podstawowa kara to 100 zł i 1 punkt karny. Choć wysokość jest symboliczna i nie zmieniła się po zaostrzeniu taryfikatora w 2022 r., kierowca może narazić się na wyższe sankcje.

Nieznajomość oznaczeń BUS, TAXI, DOP czy MTON może kosztować znacznie więcej niż zwykły mandat za wjazd na buspas.

