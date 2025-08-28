Znak poziomy P3 występuje najczęściej na tych odcinkach dróg, na których wyprzedzanie jest możliwe tylko z jednego kierunku. Ma ona ułatwiać życie kierowcom, problem w tym, że wielu nie wie, jak obowiązują zasady w trakcie manewru wyprzedzania na drodze z tak zwaną linią jednostronnie przekraczalną.

Jak wygląda linia jednostronnie przekraczalna P-3?

Znak P-3 składa się z dwóch równoległych linii - jednej ciągłej i jednej przerywanej. Linie te biegną obok siebie, rozdzielając przeciwne pasy ruchu. Od której strony znajduje się linia przerywana, a od której ciągła, zależy od kierunku jazdy i miejsca na drodze. Na prostych odcinkach linia przerywana pojawia się naprzemiennie - raz dla jednego kierunku, raz dla przeciwnego. Pozwala to na wyprzedzanie pojazdom jadącym w obu kierunkach, ale nie jednocześnie.

Kiedy można przekroczyć linię P-3?

Zasada jest prosta, choć brzmi paradoksalnie. Wyprzedzanie można rozpocząć tylko od strony linii przerywanej. Kończyć można je natomiast tylko od strony linii ciągłej, wracając na swój pas ruchu.

To oznacza, że jeśli jedziesz od strony linii przerywanej i rozpoczynasz wyprzedzanie, możesz (a nawet musisz) dokończyć je nawet gdy po twojej stronie pojawi się już linia ciągła. Masz prawo przez nią przejechać, wracając na prawy pas. To jedyny wyjątek w przepisach, który pozwala na legalne przekroczenie linii ciągłej.

Czego absolutnie nie wolno robić? Rozpoczynać wyprzedzania od strony linii ciągłej. Nie wolno też kończyć wyprzedzania od strony linii przerywanej - czyli wracać na swój pas przez linię przerywaną, gdy rozpoczęliśmy manewr z przeciwnego kierunku.

Wielu kierowców intuicyjnie zakłada, że skoro mogą wyjechać przez linię przerywaną, to mogą przez nią też wrócić. To błąd, który może zakończyć się mandatem lub niebezpieczną sytuacją.

Przepisy są jasne - paragraf 86 rozporządzenia o znakach drogowych mówi o zakazie przejeżdżania przez linię P-3 od strony linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na pas zajmowany przed wyprzedzaniem. Ten wyjątek dotyczy właśnie sytuacji, gdy kończymy wyprzedzanie rozpoczęte od strony linii przerywanej.

Co gdy linia P-3 przechodzi w inny znak?

Sytuacja komplikuje się, gdy linia jednostronnie przekraczalna łączy się z innymi oznaczeniami. Jeśli P-3 przechodzi w podwójną linię ciągłą, wyprzedzanie trzeba zakończyć przed nią. Przekroczenie podwójnej ciągłej to 200 zł i 5 punktów karnych.

Czasem zdarza się, że linia P-3 kończy się nagle, bez przejścia w inny znak. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wrócić na swój pas, nawet jeśli oznacza to przejechanie przez linię ciągłą tuż przed jej końcem.

Ile wynosi mandat za nieprawidłowe przekroczenie P-3?

Kary zależą od tego, którą linię przekroczymy nieprawidłowo. Za najechanie na pojedynczą linię ciągłą grozi 100 zł mandatu i 1 punkt karny. To stosunkowo niska kara, ale w przypadku podwójnej linii ciągłej mandat rośnie do 200 zł i 5 punktów karnych. Chyba, że przy drodze stoi też znak zakaz wyprzedzania - wtedy kwota mandatu to 1 tys. zł, a do tego kierowca dostanie aż 15 punktów karnych.

