W skrócie Coraz więcej kobiet wybiera zawód kierowcy ciężarówki w Szwecji, gdzie ich udział przekroczył 20 procent i stale rośnie.

Szwecja notuje rekordowy wzrost liczby uczennic na kierunkach związanych z transportem, co zapowiada dalsze zwiększanie kobiecej obecności w branży.

W Polsce udział kobiet wśród kierowców ciężarówek nadal jest niski, choć obserwuje się rosnącą otwartość na ich zatrudnianie.

Dane opublikowane niedawno przez szwedzką organizację TYA wskazują na przełom, który obecnie przeżywa branża transportowa w Skandynawii. Okazuje się, że nie jest to jedynie tymczasowe zjawisko, a pewien trend, który rysuje się już od dłuższego czasu. Czy to oznacza, że już wkrótce rynek pracy przeżyje prawdziwą rewolucję?

Wzrost udziału kobiet w branży transportowej

Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu TYA, w ciągu ostatnich 12 miesięcy szwedzkie firmy zatrudniły ponad 5600 nowych kierowców ciężarówek. Patrząc tylko na liczbę etatów, nie da się zaobserwować niczego niezwykłego. Mówiąc inaczej, liczba zatrudnionych kierowców okazuje się bardzo podobna do tej z poprzednich lat. Zmiany okazują się zauważalne dopiero w momencie, gdy zwrócimy uwagę na strukturę zatrudnionych. Okazuje się, że aż 22 proc. z nich to kobiety.

To historyczny moment, gdyż po raz pierwszy udało się pokonać barierę 20 proc. Rok wcześniej kobiety stanowiły 18 proc. zatrudnionych kierowców, co wówczas również uznawano za przełomową zmianę. W zestawieniu z ubiegłym rokiem, tegoroczne dane pozwalają określić zwiększającą się obecność kobiet w branży transportowej, jako pewien trend na szwedzkim rynku pracy. Jest to jasny sygnał, że kobiety coraz chętniej i częściej wybierają zawód kierowcy ciężarówki.

Co 9. ciężarówka prowadzona jest przez kobietę

Coraz większy udział kobiet w rekrutacjach ma bezpośrednie przełożenie na to, jak wygląda branża transportowa w Szwecji. Według TYA obecnie 11 proc. wszystkich kierowców zatrudnionych u ankietowanych przewoźników to kobiety. Oznacza to, że już co dziewiąta ciężarówka w Szwecji jest prowadzona przez kobietę.

W poprzedniej edycji badania statystyki mówiły o tym, że kobiety stanowią 9 proc. wszystkich zatrudnionych kierowców. To dodatkowo utwierdza badaczy w przekonaniu, że mają do czynienia z długoterminowym trendem, a nie z chwilowym zjawiskiem. Przewiduje się, że trend ten będzie się nasilał wraz z napływem nowych roczników do pracy.

Większa liczba kobiet na kierunkach związanych z transportem

Już rok temu zaobserwowano w Szwecji rekordowo wysoki odsetek dziewcząt, które wybierają kierunki kształcenia przygotowujące do zawodu kierowcy ciężarówki. W szkołach zawodowych o takich profilach aż 34 proc. uczniów stanowiły dziewczęta. Jest to także wynik, którego nigdy wcześniej nie odnotowano, a który pozwala podejrzewać, że liczba kobiet w szwedzkiej branży transportowej będzie rosła w kolejnych latach.

Udział kobiet w branży transportowej w Polsce

Szwecja uważana jest za jeden z krajów najbardziej otwartych na obecność kobiet w branży transportowej. Polska niestety w tym kontekście plasuje się daleko w tyle. Jak wynika z danych GUS, w 2024 roku w naszym kraju kobiety stanowiły zaledwie 7 proc. kierowców.

Zauważa się jednak coraz większą otwartość na obecność kobiet w tej branży. Firmy kuszą już nie tylko wysokimi zarobkami, lecz także preferencyjnymi warunkami, które mogą spowodować, że zainteresowanie zawodem kierowcy ciężarówki wśród kobiet, będzie większe niż dotychczas.

