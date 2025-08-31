Poznański ZDM opublikował nowe zestawienie opłat za parkowanie. Od 1 września zostawienie samochodu w poszczególnych strefach płatnego parkowania będzie naprawdę kosztowne - opłata może sięgnąć nawet 13 złotych.

Ile kosztuje parkowanie w Poznaniu?

W Poznaniu obowiązują trzy strefy: Strefa Płatnego Parkowania, Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce oraz Śródmiejska

Strefa Płatnego Parkowania Centrum. We wszystkich trzech opłata obowiązuje w godzinach od 8 do 20, w pierwszej - od poniedziałku do piątku, a w dwóch pozostałych - do soboty włącznie.

Od 1 września pierwsza godzina w Strefie Płatnego Parkowania kosztować będzie 5 zł, druga 6, a trzecia 7, po czym opłata na kolejne wraca do poziomu 5 zł.

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce będzie to odpowiednio 7,5, 9 i 10 zł. Natomiast w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Centrum opłaty wyniosą aż 9,5, 11 i 13 złotych.

Przywileje dla mieszkańców Poznania

Mieszkańcy stolicy Wielkopolski, którzy płacą tam podatki, mogą korzystać z preferencyjnych opłat - w zależności od strefy da się zaoszczędzić od 1 do 3 złotych na godzinę. Żeby skorzystać z tego rozwiązania trzeba poza opłacaniem podatków w Poznaniu dodać swój pojazd do systemu "OK Poznań". Według ostatnich doniesień, póki co w systemie zarejestrowano tylko 3 900 samochodów. Jak przestrzega Michał Łakomski, pełnomocnik prezydenta ds. Smart City, we wrześniu może nastąpić prawdziwy boom rejestracji. Władze zakładają że liczba zarejestrowanych w "OK Poznań" pojazdów w bieżącym roku może sięgnąć nawet 100 tysięcy.

Na szczęście procedurę rejestracji zajmuje kilka minut. Wymaga pobrania aplikacji OK Poznań na telefon, zweryfikowania się jako podatnik za pomocą dokumentu potwierdzającego rozliczanie PIT-a w Poznaniu oraz zeskanowaniu kodu QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Całą procedurę można też przeprowadzić odwiedzając urzędowe Punkty Obsługi Klienta.

Jaka kara za nieopłacony postój w Poznaniu?

Jeśli niedopłacimy postoju w strefie, trzeba się liczyć z karą od 130 do 350 zł. Na najniższy wymiar kary mogą liczyć ci kierowcy, którzy popełnili błąd wnosząc opłatę - np. zapłacili za złą strefę. Ci, którzy nie wniosą opłaty w ogóle będą mieli do zapłacenia 200 zł, o ile dokonają tego w ciągu 14 dni od wystawienia zawiadomienia. Później kara wzrasta do 350 zł.

Opłata w Poznaniu wyróżnia się na tle innych polskich miast. Dla przykładu: w Warszawie koszt korzystania ze strefy wynosi między 4,5 a 6,4 zł za godzinę, we Wrocławiu - między 3 a 7,7 zł, a w Gdańsku - między 5 a 10,8 zł.

Nowe stawki w Poznaniu sprawiają, że stolica Wielkopolski staje się jednym z najdroższych miast w Polsce pod względem parkowania. Kierowcy w centrum zapłacą nawet 13 zł za godzinę, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w Warszawie. Choć mieszkańcy rozliczający podatki w mieście mogą liczyć na preferencyjne warunki, pozostali użytkownicy samochodów muszą przygotować się na najwyższe opłaty w kraju.

