Nowe trasy mają nie tylko skrócić czas podróży, ale też domknąć kluczowe korytarze transportowe i poprawić bezpieczeństwo na najbardziej obciążonych odcinkach.

Setki kilometrów w budowie i miliardowe kontrakty

Jak poinformowała GDDKiA, na etapie realizacji znajduje się obecnie 132 inwestycje o łącznej długości niemal 1617 km i wartości około 67 mld zł. Kolejne 29 projektów o długości 345 km jest w trakcie przetargu, a w przygotowaniu pozostają zadania obejmujące ponad 2800 km nowych tras.

Nowe drogi w 2025 roku. Kierowcy zyskają 400 km tras

W 2025 r. kierowcy mają zyskać łącznie 400 km nowych dróg, w tym fragmenty autostrady A2 oraz tras ekspresowych S6, S7 i S19.

Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na kluczowych fragmentach S1 w woj. śląskim, S7 na odcinku Modlin-Czosnów oraz S19 w rejonie tunelu Rzeszów Południe - Babica. Równocześnie kontynuowane są roboty przy Zachodniej Obwodnicy Szczecina (S6), gdzie powstaje najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Przetargi na kolejne odcinki S10, S12 i S74

Priorytetem na najbliższe miesiące jest rozstrzygnięcie postępowań dotyczących m.in. trasy S10, S12 i S74. W drugiej połowie roku GDDKiA planuje także ogłaszać kolejne przetargi, aby w 2026 r. możliwe było rozpoczęcie robót na następnych fragmentach kluczowych korytarzy transportowych.

Nowe postępowania i wyrok TSUE

Część nowych przetargów przygotowano w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z października 2024 r., który umożliwia wprowadzanie dodatkowych kryteriów dla wykonawców. Już dziewięć postępowań - dotyczących m.in. A2, S19 oraz obwodnic Sidziny i Pisza - uwzględnia te zasady.

Podpisane umowy i pierwsza inwestycja z BIM

Od początku 2025 roku podpisano już 16 umów obejmujących ponad 125 km nowych tras. Wśród nich znalazło się 47,5 km dróg ekspresowych oraz 78 km dróg klasy GP (główne drogi ruchu przyspieszonego), tj. osiem obwodnic i rozbudowy dróg krajowych. Szczególnym projektem będzie budowa obwodnicy Zatora (DK28), która jako pierwsza w Polsce zostanie zrealizowana z wykorzystaniem metodyki BIM. To nowoczesny sposób cyfrowego modelowania inwestycji, który pozwala projektantom, wykonawcom i inwestorowi pracować na wspólnej trójwymiarowej bazie danych. Dzięki temu łatwiej uniknąć błędów, przewidzieć koszty i szybciej przeprowadzić budowę. Oddanie tej inwestycji zaplanowano na koniec 2027 r.

