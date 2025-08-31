Zakopane, nazywane stolicą polskich Tatr i jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w kraju, wprowadza zmiany w organizacji parkowania. Na ulicach pojawiły się tzw. pomarańczowe koperty - miejsca postojowe zarezerwowane wyłącznie dla mieszkańców. Turyści, także ci z pobliskich miejscowości, nie mogą z nich korzystać. Władze miasta podkreślają, że rozwiązanie powstało z myślą o lokalnych kierowcach, którzy w szczycie sezonu często przegrywają rywalizację o miejsca z napływającymi turystami.

Mieszkańcy bez szans na wolne miejsce

W centrum Zakopanego codziennie przewijają się tłumy, a znalezienie wolnego miejsca postojowego graniczy z cudem. Parkingowe miejsca zajmowane są na wiele godzin przez turystów, którzy zostawiają samochody i ruszają na górskie szlaki lub na Krupówki. Tymczasem mieszkańcy, chcąc załatwić sprawę w urzędzie czy odebrać dziecko ze szkoły, nie mają gdzie się zatrzymać.

Sytuację pogarsza fakt, że część przyjezdnych stawia auta w niedozwolonych miejscach - na chodnikach, przy bramach, skrzyżowaniach czy nawet przed wejściami do budynków publicznych. Skargi lokalnej społeczności narastały od lat, aż w końcu władze miasta postanowiły zareagować.

Pomarańczowe koperty tylko dla mieszkańców

W Zakopanem wyznaczono nowe miejsca parkingowe oznaczone pomarańczowymi kopertami. Zlokalizowano je tuż obok najważniejszych instytucji publicznych - m.in. Urzędu Miasta, ZUS-u, Sądu Rejonowego, banków czy głównych przystanków autobusowych.

Zasady są jasne: skorzystać mogą wyłącznie mieszkańcy posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem "Zakopiańczyk". Postój jest ograniczony do 60 minut, po czym kierowca musi zwolnić miejsce lub opłacić parkowanie w parkomacie, podając numer rejestracyjny swojego auta.

Dla przyjezdnych - zarówno turystów, jak i mieszkańców sąsiednich gmin - miejsca te są zamknięte. Parkowanie bez uprawnień grozi mandatem do 300 zł. Jeśli opłata zostanie wniesiona do 3 dni od nałożenia kary, można zmniejszyć ją do 200 zł. Rozwiązanie ma zapewnić rotację i ułatwić mieszkańcom szybki dostęp do urzędów oraz usług publicznych w zatłoczonym centrum.

Ile kosztuje parkowanie w Zakopanem?

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad, zróżnicowano także stawki za parkowanie w mieście. Wyższe ceny dotyczą wyłącznie osób spoza Zakopanego. Różnice są odczuwalne - mieszkańcy zapłacą od 3 do maksymalnie 7,4 zł.

Aktualny cennik parkowania w Zakopanem (dla turystów):

Strefa A (centrum, np. Krupówki)

1.godzina - 6 zł

2.godzina - 7,20 zł

3.godzina - 8,60 zł

każda kolejna - 6 zł

minimalna opłata (30 min) - 3 zł

Strefa B

1.godzina - 5 zł

2.godzina - 6 zł

3.godzina - 7 zł

kolejne - 5 zł

całodniowy postój - 38 zł

Strefa C

1.godzina - 5 zł

2.godzina - 6 zł

3.godzina - 7,20 zł

kolejne - 5 zł

Strefa D

1.godzina - 6,40 zł

2.godzina - 7,60 zł

3.godzina - 9 zł

kolejne - 6,40 zł

Kontrowersje wokół nowych zasad

Choć wprowadzenie miejsc parkingowych wyłącznie dla mieszkańców zostało dobrze przyjęte przez lokalną społeczność, w internecie nie brakuje krytycznych komentarzy. Pojawiają się zarzuty, że Zakopane posuwa się za daleko w dzieleniu kierowców, tworząc system przywilejów tylko dla "swoich", a pozostali są traktowani jak "obcy", mimo że i tak są zmuszeni do opłacania "paragonów grozy" w restauracjach czy podczas korzystania z lokalnych atrakcji.

Część komentatorów ostrzega, że takie podejście może zniechęcić turystów, którzy wybiorą pobliskie miejscowości - Białkę, Bukowinę czy Kościelisko - oferujące tańsze i łatwiej dostępne miejsca parkingowe. Padają też pytania, czy podobna selekcja nie zostanie wprowadzona w innych sferach, np. w formie odrębnych cen biletów na Kasprowy Wierch czy specjalnych stawek w restauracjach.

Czy inne miasta pójdą w ślady Zakopanego?

Wydzielanie miejsc parkingowych wyłącznie dla mieszkańców nie jest światową nowością - takie zasady obowiązują m.in. w Barcelonie, Wenecji czy wybranych dzielnicach Londynu. W Polsce to rozwiązanie pojawia się po raz pierwszy i może stać się inspiracją dla innych popularnych kurortów.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL