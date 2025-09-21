W skrócie Startup Linktour Automotive wprowadza mikrosamochody L6e i L7e na rynek europejski, omijając unijne cła na chińskie auta elektryczne.

Oba modele oferują nowoczesne wyposażenie i lekką aluminiową ramę, mającą poprawić bezpieczeństwo i wydajność.

Linktour zamierza konkurować z popularnymi europejskimi mikrosamochodami i do 2026 roku sprzedać w Europie 20 tys. pojazdów.

Startup Linktour Automotive chce podbić Stary Kontynent za pomocą dwóch elektrycznych mikrosamochodów - Alumi L6e Urban Sprite oraz Alumi Elite L7e Urban Elite. Oba auta mierzą niewiele ponad 2600 mm długości, a ich prędkość maksymalna wynosi odpowiednio 45 km/h i 90 km/h. Technicznie są to czterokołowce, a więc nie podlegają unijnym cłom na importowane elektryki z Chin, które obowiązują od ubiegłego roku.

Samochody Linktour na targach IAA w Monachium materiały prasowe

Chiński producent Linktour stawia na mikrosamochody. Alumi już wkrótce w Europie

Mimo dodatkowych barier handlowych chińscy producenci aut elektrycznych zdobywają w Europie coraz większy udział w rynku. Kluczem do sukcesu pozostają niższe koszty produkcji, które pozwalają oferować konkurencyjne ceny.

Od samego początku skupialiśmy się na rynkach zagranicznych. Nie mamy bagażu związanego z rynkiem krajowym

Nie oznacza to jednak, że Linktour Automotive wkracza do segmentu bez konkurencji i wróży mu się spektakularny sukces. Mikrosamochody w Europie z każdym rokiem stają się coraz popularniejsze, a chiński producent będzie rywalizował chociażby z Citroenem Ami, który kosztuje 7 990 euro czy Renault Mobilize Duo, którego ceny startują od 9 090 euro. Oficjalne ceny modelu Alumi nie zostały jeszcze podane, jednakże zgodnie z zapowiedziami będą konkurencyjne. "Cła nie są naszym największym problemem. Najprawdziwszym wyzwaniem jest zdobycie zaufania klientów" - podsumował szef Linktour.

Czas pokaże czy Europejczycy dadzą się przekonać do oryginalnego designu samochodów Linktour materiały prasowe

Dwa chińskie mikrokary zadebiutują w listopadzie. Firma ma ambitny plan na sprzedaż aut w Europie

Modele Alumi Urban Sprite i Urban Elite zadebiutują w listopadzie we Włoszech, a ambitnym celem na 2026 r. jest sprzedaż 20 tys. egzemplarzy w całej Europie. Oba modele napędzane będą jednostką elektryczną - L6e Urban Sprite oferuje zasięg do 120 km, natomiast L7e Urban Elite nawet 180 km. Na liście wyposażenia znajduje się dotykowy ekran o przekątnej 10,25 cala obsługujący Apple CarPlay oraz Android Auto oraz 5-calowy wyświetlacz tuż przed kierownicą.

We wnętrzu prym wiedzie centralny wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala. Linktour materiały prasowe

Największą nowością konstrukcyjną serii L jest aluminiowa rama ważąca mniej niż 100 kg, co oznacza, że jest aż o 45 proc. lżejsza od stalowych odpowiedników. To nie tylko poprawia bezpieczeństwo i prowadzenie, ale również zwiększa wydajność energetyczną. Producent podkreśla, że jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w klasie mikrosamochodów.

Kolejny chiński producent rozpoczyna światową ekspansję. Do kogo należy marka Linktour?

Linktour należy do grupy Shandong Weiqiao Pioneering, właściciela giganta aluminiowego China Hongqiao Group, który dostarcza komponenty m.in. dla BYD i Xiaomi. Nowe modele mają być więc również poligonem doświadczalnym dla lekkich, odpornych na korozję stopów metali, które w przyszłości mogą trafić do większych aut elektrycznych.

W planach firmy jest stopniowe wprowadzanie na rynek także większych samochodów. Tang zapowiedział, że kolejne modele powstaną na dłuższej, bardziej klasycznej platformie i trafią m.in. do Wielkiej Brytanii oraz na Bliski Wschód.

