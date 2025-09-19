W skrócie Chińskie marki samochodowe odnoszą sukcesy w Europie, ale nie wszystkie podbijają serca klientów.

Marka Maxus wycofuje z polskiego rynku dwa elektryczne modele z powodu słabej sprzedaży.

Maxus koncentruje się teraz na pojazdach użytkowych, głównie vanach i pick-upach.

Liczba producentów samochodów z Państwa Środka w Europie stale rośnie i co rusz na rynku pojawiają się nowi gracze. Chociaż coraz większa liczba osób zaczyna przekonywać się do chińskiej motoryzacji, nie wszystkie marki są w stanie podbić serca Europejczyków. Zdecydowana większość ochoczo chwali się kolejnymi sukcesami globalnej ekspansji i rosnącymi słupkami sprzedażowymi, ale nie brakuje również takich, którzy w ciszy wycofują ze swojej gamy modelowej kolejne samochody. W branży panuje aktualnie spory przesyt, dlatego nie wszyscy znajdą chętnych na swoje auta.

Maxus pierwszą ofiarą. Wycofuje z polskiego rynku dwa modele

Chociaż marka Maxus nie jest tak rozpoznawalna jak chociażby Omoda, Jaecoo czy BYD, to jest to jeden z pierwszych producentów z Chin, który zadomowił się w Polsce. Maxus został założony w 2011 r. i obecnie stawia na napęd elektryczny. Nad Wisłą działa od 2021 r., oferując zarówno pojazdy osobowe, jak i dostawcze.

Pierwotnie w ofercie tego producenta dostępne były samochody użytkowe, ale z czasem gama systematycznie się rozwijała, pojawił się elektryczny SUV Euniq 6 oraz van Mifa 9. Oba charakteryzowały się bogatym wyposażeniem i niezłymi parametrami, jednakże kompletnie nie udało im się podbić serc Polaków. W minionym roku na oba te modele zdecydowały się zaledwie 34 osoby. Dla porównania lider z Chin, czyli marka MG, od stycznia do końca sierpnia 2025 r. sprzedała w Polsce niespełna 8,8 tys. aut.

Euniq 6 i Mifa 9 znikną z oferty Maxusa. Chińska marka stawia na użytkowe pojazdy

Naturalną zatem decyzją wydaje się być wycofanie modeli Euniq 6 oraz Mifa 9 z oferty. Marka w ten sposób chce pokazać, że skupia się na chętniej wybieranych, bardziej użytkowych propozycjach. W polskiej ofercie Maxusa znajduje się 9 pojazdów - 7 z nich to vany i auta dostawcze w różnych konfiguracjach, a dwa pozostałe to pick-upy.

e-Terrain 9 jest elektryczny, a jego silnik generuje 436 KM. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,8 sekundy, a bateria o pojemności 102 kWh pozwala na przejechanie do 430 km w cyklu mieszanym WLTP. Ceny tego modelu rozpoczynają się od 307 377 zł.

Z kolei T60 Max zamiast frunku pod przednią maską posiada silnik biturbo 2.0, który generuje moc 215 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Jednostka współpracuje z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów, która napędza wszystkie koła poprzez elektrycznie dołączany napęd 4x4 z tylną blokadą mechanizmu różnicowego. Ceny rozpoczynają się od 167 157 zł.

