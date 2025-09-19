Chiński producent sprzedał w Polsce tylko 34 auta. Podjął trudną decyzję
W ostatnich miesiącach co rusz pojawiają się informacje na temat kolejnych potężnych sukcesów producentów samochodów z Chin na europejskim rynku. Nie wszystkie marki mają jednak powody do świętowania, ponieważ nie wszystkim udało się skraść serca klientów na Starym Kontynencie. Niektórzy zmuszeni są do wycofywania ze sprzedaży kolejnych modeli.
Liczba producentów samochodów z Państwa Środka w Europie stale rośnie i co rusz na rynku pojawiają się nowi gracze. Chociaż coraz większa liczba osób zaczyna przekonywać się do chińskiej motoryzacji, nie wszystkie marki są w stanie podbić serca Europejczyków. Zdecydowana większość ochoczo chwali się kolejnymi sukcesami globalnej ekspansji i rosnącymi słupkami sprzedażowymi, ale nie brakuje również takich, którzy w ciszy wycofują ze swojej gamy modelowej kolejne samochody. W branży panuje aktualnie spory przesyt, dlatego nie wszyscy znajdą chętnych na swoje auta.
Maxus pierwszą ofiarą. Wycofuje z polskiego rynku dwa modele
Chociaż marka Maxus nie jest tak rozpoznawalna jak chociażby Omoda, Jaecoo czy BYD, to jest to jeden z pierwszych producentów z Chin, który zadomowił się w Polsce. Maxus został założony w 2011 r. i obecnie stawia na napęd elektryczny. Nad Wisłą działa od 2021 r., oferując zarówno pojazdy osobowe, jak i dostawcze.
Pierwotnie w ofercie tego producenta dostępne były samochody użytkowe, ale z czasem gama systematycznie się rozwijała, pojawił się elektryczny SUV Euniq 6 oraz van Mifa 9. Oba charakteryzowały się bogatym wyposażeniem i niezłymi parametrami, jednakże kompletnie nie udało im się podbić serc Polaków. W minionym roku na oba te modele zdecydowały się zaledwie 34 osoby. Dla porównania lider z Chin, czyli marka MG, od stycznia do końca sierpnia 2025 r. sprzedała w Polsce niespełna 8,8 tys. aut.
Euniq 6 i Mifa 9 znikną z oferty Maxusa. Chińska marka stawia na użytkowe pojazdy
Naturalną zatem decyzją wydaje się być wycofanie modeli Euniq 6 oraz Mifa 9 z oferty. Marka w ten sposób chce pokazać, że skupia się na chętniej wybieranych, bardziej użytkowych propozycjach. W polskiej ofercie Maxusa znajduje się 9 pojazdów - 7 z nich to vany i auta dostawcze w różnych konfiguracjach, a dwa pozostałe to pick-upy.
e-Terrain 9 jest elektryczny, a jego silnik generuje 436 KM. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,8 sekundy, a bateria o pojemności 102 kWh pozwala na przejechanie do 430 km w cyklu mieszanym WLTP. Ceny tego modelu rozpoczynają się od 307 377 zł.
Z kolei T60 Max zamiast frunku pod przednią maską posiada silnik biturbo 2.0, który generuje moc 215 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Jednostka współpracuje z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów, która napędza wszystkie koła poprzez elektrycznie dołączany napęd 4x4 z tylną blokadą mechanizmu różnicowego. Ceny rozpoczynają się od 167 157 zł.