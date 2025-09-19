Spada sprzedaż aut i zarobki europejskich producentów. Chiny rozdają karty

Według raportu Allianz Trade spada liczba rejestracji samochodów na europejskich rynkach, zbyt wolno wdrażane są pojazdy elektryczne, a chińscy producenci zwiększają sprzedaż kosztem europejskich marek.

Chińskie marki coraz śmielej zaczynają rozdawać karty na Starym Kontynencie.
  • Liczba rejestracji nowych samochodów w Europie systematycznie spada, a powrót do poziomów sprzed pandemii wydaje się mało prawdopodobny.
  • Samochody elektryczne mimo wzrostu udziału w rynku nie są wystarczająco rentowne i nie rekompensują strat branży motoryzacyjnej.
  • Chińscy producenci zyskują coraz większe udziały na europejskim rynku, konkurując skutecznie z lokalnymi markami.
Po zakończeniu pandemii liczba rejestracji nowych samochodów na Starym Kontynencie spadła o 0,3 proc. w drugiej połowie 2024 r. i o 0,7 proc. w lipcu bieżącego roku. Spadek odnotowano w Niemczech (2 proc.), we Francji (8 proc.) oraz we Włoszech (4 proc.). Chociaż w Polsce liczba ta wzrosła, to nadal do ogólnego zadowolenia jest jeszcze daleko - ogólna sprzedaż pozostaje o około 20-30 proc. niższa niż w 2019 r., a zdaniem ekspertów jej powrót do szczytowego momentu jest raczej niemożliwy. To zdecydowanie nie są dobre wiadomości dla branży motoryzacyjnej.

Ratunkiem dla branży miały być auta elektryczne. Aktualnie są kamieniem w bucie wielu producentów

W dobie nacisku na elektromobilność spore nadzieje na ożywienie rynku upatrywano w autach elektrycznych i chociaż ich liczba - włączając w nią również pojazdy hybrydowe typu plug-in - wzrosła o 24 proc. od początku roku, to stanowią one na Starym Kontynencie około jednej czwartej nowych rejestracji. Samochody BEV stanowią zaledwie 15,6 proc. udziału w rynku, co jest wynikiem o 3 punkty procentowe wyższym w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, to pod względem sprzedaży plasują się za samochodami hybrydowymi (34,7 proc.) i autami napędzanymi tradycyjnymi jednostkami spalinowymi (28,3 proc.).

Bogate kraje zachodnie i skandynawskie odpowiadają za dwie trzecie sprzedaży pojazdów elektrycznych. Jednak w prawie 60 proc. krajów UE udział pojazdów elektrycznych w sprzedaży wynosi poniżej 15 proc., a w ponad połowie z nich poniżej 10 proc. Włochy, Hiszpania i Polska (z wynikiem wg IBRM Samar poniżej 6 proc.) osiągają jednocyfrowe wartości wzrostu liczby rejestracji. Postępy są niewystarczające, aby osiągnąć europejski cel, jakim jest 20-procentowy udział pojazdów elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów do końca dekady
wskazano w raporcie.

Europejscy producenci samochodów muszą liczyć się z konkurencją z Chin. Coraz więcej osób decyduje się na auta z Państwa Środka

Producenci samochodów od dłuższego czasu biją na alarm, widząc coraz śmielsze poczynania chińskich marek na europejskim rynku. Łączny udział producentów aut z Państwa Środka - uwzględniając wszystkie rodzaje napędu - prawie się podwoił, osiągając 6 proc., a aż 28 proc. stanowią samochody wyłącznie napędzane prądem. Według analiz ekspertów chińskie marki do końca roku mogą osiągnąć około 10-11 proc. udziału w rynku pojazdów hybrydowych i elektrycznych na Starym Kontynencie.

Spore problemy branży motoryzacyjnej upatrywane są również w zmianach politycznych. Chociaż Stany Zjednoczone wskazały, że pojazdy elektryczne z Unii Europejskiej zamiast stawek karnych zostaną objęte taryfą celną w wysokości 15 proc., przez co zwiększy się ich konkurencyjność względem modeli z Chin, to przeniesienie produkcji do USA nie będzie jednak tak proste, ponieważ zdecydowana większość sektora uzależniona jest od dostaw najróżniejszych surowców i podzespołów z Azji.

Decyzja UE pozwoliła branży motoryzacyjnej złapać oddech. Sprzedaż aut elektrycznych jest nadal nierentowna

Eksperci wskazują, że na rynku europejskim producenci chwilowo mogą odetchnąć z ulgą, a wszystko dzięki nowemu sposobowi obliczania śladu węglowego nie w skali jednego roku, lecz okresu 2025-2027. Dzięki temu marki mają znacznie więcej czasu na dostosowanie się do nowych limitów.

Średnia rentowność operacyjna europejskich producentów motoryzacyjnych spadła w bieżącym roku o 2 punkty procentowe, jednak prognozy ostatecznie zostały obniżone z dwu- do jednocyfrowych wartości. I chociaż spora część wiodących marek zamyka kolejne zakłady i ogłasza masowe zwolnienia szukając oszczędności, to nikt nawet na chwilę nie może zapomnieć o nieustannej inwestycji w nowe technologie, tym bardziej że na tej płaszczyźnie chińscy producenci mają gigantyczną przewagę. Eksperci dodają, że w poprawie kondycji finansowej nie pomaga również sprzedaż aut elektrycznych, ponieważ europejski rynek aktualnie nie jest na tyle rentowny, aby całkowicie zastąpić w gamie pojazdów spalinowe autami BEV.

