Za te przedmioty w aucie stracisz dowód rejestracyjny. Co mówią przepisy?
Zasady ruchu drogowego jasno precyzują, jakie warunki musi spełniać pojazd, aby mógł być dopuszczony do jazdy po drogach publicznych. Regulacje obejmują zarówno obowiązkowe elementy wyposażenia, jak i elementy, które w autach znaleźć się nie mogą. Naruszenie tych przepisów może skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
Spis treści:
- Obowiązkowe wyposażenie samochodu
- Czego nie wolno przewozić w aucie
- Nielegalne modyfikacje i dodatkowe wyposażenie
- Policjant może zdecydować o zatrzymaniu dowodu
Obowiązkowe wyposażenie samochodu
Lista obowiązkowych elementów w Polsce jest wyjątkowo krótka. Każdy kierowca musi mieć trójkąt ostrzegawczy oraz sprawną gaśnicę. Dla porównania - w wielu krajach Europy wymagane są także apteczki, kamizelki odblaskowe czy zestawy zapasowych żarówek. W Polsce przepisy są bardziej liberalne, choć brak któregokolwiek z dwóch obowiązkowych elementów kończy się mandatem.
Czego nie wolno przewozić w aucie
Prawo przewiduje konsekwencje za wożenie przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów lub innych uczestników ruchu. Funkcjonariusz podczas kontroli może nie tylko wystawić mandat, ale również zatrzymać dowód rejestracyjny.
W przestrzeni medialnej często pojawia się narracja, że siekiera, kij bejsbolowy czy maczeta są w Polsce zakazane. W rzeczywistości to tylko przykłady, które pojawiają się w policyjnych komunikatach i praktyce kontrolnej. Przepisy nie zawierają bowiem zamkniętej listy konkretnych przedmiotów. Art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym formułuje to ogólnie, wskazując, że pojazd ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących ani innych uczestników ruchu.
Ostateczna ocena należy do policjanta. To on decyduje, czy przewożony przedmiot stanowi zagrożenie i czy w związku z tym należy zatrzymać dowód rejestracyjny. Kluczowe znaczenie ma sposób transportu i uzasadnienie. Siekiera przewożona w drodze na działkę, zabezpieczona w bagażniku, nie powinna budzić wątpliwości. Jednak ten sam przedmiot pozostawiony luzem w kabinie może zostać uznany za zagrożenie i spowodować interwencję policji.
Nielegalne modyfikacje i dodatkowe wyposażenie
Odrębną kategorią są zmiany wprowadzane w pojeździe, które nie spełniają wymogów prawa. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego może nastąpić, gdy samochód emituje zbyt dużo spalin po przeróbkach wydechu, ma zamontowane niehomologowane światła do jazdy dziennej, korzysta z LED-ów retrofit w reflektorach H7 czy H4, posiada nielegalne sygnały świetlne lub dźwiękowe albo został przerobiony tak, by przypominał pojazd uprzywilejowany.
Podobnie jest z antyradarami - ich posiadanie nie jest karane, ale korzystanie z takiego urządzenia już tak.
Policjant może zdecydować o zatrzymaniu dowodu
W praktyce oznacza to, że przepisy drogowe nie tylko określają, co musi znaleźć się w samochodzie, ale też dają policji narzędzia do reagowania na sytuacje, w których przewożone przedmioty lub modyfikacje pojazdu mogą zagrażać bezpieczeństwu. Nawet pozornie drobne zmiany w aucie albo przewożenie niezabezpieczonych rzeczy mogą skończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i koniecznością przejścia dodatkowych badań technicznych.