Spis treści: Obowiązkowe wyposażenie samochodu Czego nie wolno przewozić w aucie Nielegalne modyfikacje i dodatkowe wyposażenie Policjant może zdecydować o zatrzymaniu dowodu

Obowiązkowe wyposażenie samochodu

Lista obowiązkowych elementów w Polsce jest wyjątkowo krótka. Każdy kierowca musi mieć trójkąt ostrzegawczy oraz sprawną gaśnicę. Dla porównania - w wielu krajach Europy wymagane są także apteczki, kamizelki odblaskowe czy zestawy zapasowych żarówek. W Polsce przepisy są bardziej liberalne, choć brak któregokolwiek z dwóch obowiązkowych elementów kończy się mandatem.

Czego nie wolno przewozić w aucie

Prawo przewiduje konsekwencje za wożenie przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów lub innych uczestników ruchu. Funkcjonariusz podczas kontroli może nie tylko wystawić mandat, ale również zatrzymać dowód rejestracyjny.

W przestrzeni medialnej często pojawia się narracja, że siekiera, kij bejsbolowy czy maczeta są w Polsce zakazane. W rzeczywistości to tylko przykłady, które pojawiają się w policyjnych komunikatach i praktyce kontrolnej. Przepisy nie zawierają bowiem zamkniętej listy konkretnych przedmiotów. Art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym formułuje to ogólnie, wskazując, że pojazd ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących ani innych uczestników ruchu.

Ostateczna ocena należy do policjanta. To on decyduje, czy przewożony przedmiot stanowi zagrożenie i czy w związku z tym należy zatrzymać dowód rejestracyjny. Kluczowe znaczenie ma sposób transportu i uzasadnienie. Siekiera przewożona w drodze na działkę, zabezpieczona w bagażniku, nie powinna budzić wątpliwości. Jednak ten sam przedmiot pozostawiony luzem w kabinie może zostać uznany za zagrożenie i spowodować interwencję policji.

Nielegalne modyfikacje i dodatkowe wyposażenie

Odrębną kategorią są zmiany wprowadzane w pojeździe, które nie spełniają wymogów prawa. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego może nastąpić, gdy samochód emituje zbyt dużo spalin po przeróbkach wydechu, ma zamontowane niehomologowane światła do jazdy dziennej, korzysta z LED-ów retrofit w reflektorach H7 czy H4, posiada nielegalne sygnały świetlne lub dźwiękowe albo został przerobiony tak, by przypominał pojazd uprzywilejowany.

Podobnie jest z antyradarami - ich posiadanie nie jest karane, ale korzystanie z takiego urządzenia już tak.

Policjant może zdecydować o zatrzymaniu dowodu

W praktyce oznacza to, że przepisy drogowe nie tylko określają, co musi znaleźć się w samochodzie, ale też dają policji narzędzia do reagowania na sytuacje, w których przewożone przedmioty lub modyfikacje pojazdu mogą zagrażać bezpieczeństwu. Nawet pozornie drobne zmiany w aucie albo przewożenie niezabezpieczonych rzeczy mogą skończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i koniecznością przejścia dodatkowych badań technicznych.

