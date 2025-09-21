Spis treści: Tunel na Zakopiance - w nocy wkroczą służby i zamkną przejazd Harmonogram prac serwisowych w tunelu we wrześniu Objazd podczas zamknięcia tunelu - którędy pojadą kierowcy Tunel pod Luboniem Małym - strategiczna inwestycja na trasie do Zakopanego

Tunel na Zakopiance - w nocy wkroczą służby i zamkną przejazd

Czwarty tydzień września przyniesie utrudnienia w tunelu na Zakopiance między węzłami Lubień i Skomielna Biała. Drogowcy przeprowadzą konieczne prace serwisowe. Zaplanowano przeglądy zasilania, sterowania, wentylacji, monitoringu, czujników, nagłośnienia, oświetlenia, hydrantów i dylatacji. Oznacza to konieczność częściowego wstrzymania ruchu. Dodatkowo zaplanowano próby pożarowe, co będzie oznaczało konieczność całkowitego zamknięcia tunelu dla kierowców.

Prace będą prowadzone na odcinku od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała.

Harmonogram prac serwisowych w tunelu we wrześniu

By zminimalizować utrudnienia, wykonawcy przeprowadzą prace w nocy.Pierwszy etap prac rozpocznie się w poniedziałek, 22 września, o 22 i zostanie zakończony o 6 rano we wtorek, 23 września. Ten etap prac będzie wiązał się zamknięciem ruchu na nitce w kierunku Zakopanego. Całkowite zamknięcie nitek w obu kierunkach zaplanowano na godziny 1:30 do 2:00 w nocy.

Drugi etap zaplanowano na noc z wtorku na środę - 23 na 24 września. Od godziny 22 do 6 rano zamknięta będzie nitka w kierunku Krakowa. Podobnie jak pierwszej nocy, na tym etapie również zaplanowano całkowite zamknięcie na potrzeby próby pożarowej w godzinach 1:30-2:00.

Tunel pod Luboniem Małym, otwarty w listopadzie 2022 roku, to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce. Mateusz Kotowicz/REPORTER Agencja SE/East News

Objazd podczas zamknięcia tunelu - którędy pojadą kierowcy

W czasie zamknięcia tunelu kierowcy będą musieli skorzystać z objazdu. Trasa S7 zostanie wyłączona z ruchu między węzłami Lubień i Skomielna Biała. Ruch zostanie przekierowany na drogę wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie na drogę krajową nr 28, prowadzącą z powrotem do S7.

Tunel pod Luboniem Małym - strategiczna inwestycja na trasie do Zakopanego

Tunel pod Luboniem Małym, oddany do użytku w listopadzie 2022 roku, należy do najważniejszych przedsięwzięć drogowych w kraju. Jego budowa zajęła sześć lat i kosztowała niemal miliard złotych. Każda z dwóch nitek ma po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny, który w przyszłości może pełnić rolę dodatkowego pasa.

W obiekcie funkcjonuje system odcinkowego pomiaru prędkości.

Przejazd tunelem przy dopuszczalnej prędkości 100 km/h trwa około 75 sekund, ale znacząco zwiększył wygodę i bezpieczeństwo podróży w stronę Zakopanego. Choć okresowe utrudnienia są nieuniknione, regularne kontrole i prace serwisowe są niezbędne dla utrzymania sprawności całej infrastruktury.

Osoby planujące przejazd w czwartek nocą powinny uwzględnić czasowe zamknięcie tunelu i, jeśli to możliwe, przesunąć podróż na inne godziny.

