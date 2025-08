Coraz więcej nietypowych jednośladów pojawiających się na ulicach Warszawy budzi wątpliwości co do zgodności z przepisami ruchu drogowego.

Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Aby legalnie poruszać się takim pojazdem, trzeba go zarejestrować, wykupić OC, zadbać o tablice rejestracyjne i właściwe oświetlenie. Co więcej - nie ma mowy o jeździe po chodnikach czy ścieżkach rowerowych. Jeśli policjant stwierdzi, że taki pojazd nie spełnia wymogów technicznych, może wlepić mandat m.in. za brak ubezpieczenia OC, przeglądu technicznego czy prawidłowego oświetlenia. Do tego dochodzą kary za jazdę po ścieżce rowerowej pojazdem, który nie ma do tego prawa - albo za przekroczenie prędkości. Mandat? Nawet 3000 zł.