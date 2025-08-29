Ranking magazynu What Car? powstaje na bazie opinii wystawionych przez samych użytkowników. Oczywiście, mowa głównie o kierowcach brytyjskich, ale z pewnością ich obserwacje można przenieść na dowolny kraj w Europie - w końcu jeżdżą oni tymi samymi autami, a jedyna różnica jest taka, że mają kierownicę po prawej stronie

Który rodzinny SUV jest najbardziej niezawodny?

Lexus NX poprzedniej generacji zdobył 100 procent w rankingu niezawodności What Car?. Żaden z badanych właścicieli nie zgłosił jakiejkolwiek usterki. To wyjątkowy wynik, szczególnie że nowszy model tego samego SUV-a osiągnął "tylko" 97,6 procent.

Na drugim miejscu znalazła się Toyota RAV4 z wynikiem 98,8 procent. Tylko 2 procent właścicieli miało problemy, głównie z akumulatorem 12V lub układem ładowania. Choć połowa usterek unieruchomiła auta, 83 procent napraw wykonano w tydzień i bezpłatnie.

Trzecie miejsce zajął… Renault Kadjar z wynikiem 98,6 procent. To największe zaskoczenie rankingu - francuska marka rzadko pojawia się w czołówce zestawień niezawodności. Tylko 12 procent właścicieli zgłosiło problemy, wszystkie naprawy wykonano w jeden dzień i na koszt producenta.

Które marki dominują w rankingu niezawodności?

Toyota i Lexus zdominowały czołówkę, zajmując trzy z czterech pierwszych miejsc. Wersje hybrydowe okazały się bardziej niezawodne od spalinowych - trend widoczny w całym zestawieniu. Pierwsza poza podium, na miejscu czwartym, była Honda CR-V z wynikiem 97,2 procent, co pokazuje, że japońskie marki przodują w niezawodności. Tylko 11 procent aut miało usterki, głównie klimatyzacji i układów elektrycznych. Honda pokryła 90 procent kosztów napraw.

Volvo XC40 w wersji plug-in hybrid osiągnęło 97 procent. Hybrydowe XC40 psują się dwa razy rzadziej niż wersje benzynowe - tylko 11 procent PHEV miało usterki wobec 22 procent aut spalinowych. Volvo pokryło wszystkie koszty napraw.

Jakie SUV-y najczęściej się psują?

Na dnie rankingu znalazła się Kia Sportage z silnikiem diesla - tylko 66,2 procent niezawodności. Aż 56 procent diesli miało usterki, podczas gdy wersje benzynowe psuły się trzykrotnie rzadziej. Problemy dotyczyły silnika (24 procent), skrzyni biegów (20 procent) i elektroniki.

Land Rover Evoque poprzedniej generacji osiągnął zaledwie 73,8 procent. Co trzecie auto miało usterkę, najczęściej elektroniki silnika i zawieszenia. Dwie trzecie aut stało w serwisie ponad tydzień. Alfa Romeo Stelvio z wynikiem 85,5 procent również rozczarowuje. Co trzeci właściciel zgłosił problemy, a 55 procent napraw trwało ponad tydzień. Alfa pokryła tylko 67 procent kosztów, niektórzy właściciele płacili do 750 funtów.

Ile kosztują naprawy rodzinnych SUV-ów?

Większość producentów pokrywa koszty napraw gwarancyjnych, ale są wyjątki. BMW tylko w 40 procent przypadków pokryło naprawy X1, zostawiając właścicieli z rachunkami do 1000 funtów.

Kia pokryła 90 procent kosztów napraw Sportage'a, ale właściciele płacący z własnej kieszeni nie wydali więcej niż 200 funtów. W przypadku Niro wszystkie naprawy były bezpłatne, mimo że 55 procent aut stało w serwisie ponad tydzień.

Honda pokryła koszty 90 procent napraw CR-V, ale pozostali właściciele zapłacili ponad 1500 funtów za usterkę. Toyota naprawiała RAV4 bezpłatnie w 83 procent przypadków, a płacący wydali mniej niż 200 funtów.

Czy wersje hybrydowe są bardziej niezawodne?

Dane pokazują wyraźnie - hybrydy są bardziej niezawodne. Średni wynik wszystkich SUV-ów to 92,4 procent, ale hybrydy Lexusa i Toyoty zajęły trzy z czterech pierwszych miejsc. Volvo XC40 PHEV psuje się dwa razy rzadziej niż wersja benzynowa. Mazda CX-5 z silnikiem benzynowym ma 17 procent usterek, diesel aż 48 procent. Kia Sportage z dieslem ma trzykrotnie więcej usterek niż benzyna.

Hybrydy mają prostszą konstrukcję - silnik spalinowy pracuje w optymalnych warunkach, zwykle nie ma turbosprężarki, która, w razie awarii, potrafi być generować spore koszty naprawy. Z kolei jednostka elektryczna jest praktycznie bezobsługowa.

