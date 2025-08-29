To najmniej awaryjne rodzinne SUV-y. Nieoczekiwani zwycięzcy rankingu

Rodzinne SUV-y to segment, gdzie niezawodność jest równie ważna jak przestronność. Najnowszy ranking magazynu What Car? przynosi zaskoczenia - na szczycie znalazły się modele, których wielu kierowców nawet nie bierze pod uwagę przy zakupie. Zwycięzca rankingu okazał się modelem, który nie jest już produkowany, a jego wynik był nawet lepszy od modelu aktualnej generacji. Na podium znalazło się też auto francuskiej marki.

Ranking magazynu What Car? powstaje na bazie opinii wystawionych przez samych użytkowników. Oczywiście, mowa głównie o kierowcach brytyjskich, ale z pewnością ich obserwacje można przenieść na dowolny kraj w Europie - w końcu jeżdżą oni tymi samymi autami, a jedyna różnica jest taka, że mają kierownicę po prawej stronie

Który rodzinny SUV jest najbardziej niezawodny?

Lexus NX poprzedniej generacji zdobył 100 procent w rankingu niezawodności What Car?. Żaden z badanych właścicieli nie zgłosił jakiejkolwiek usterki. To wyjątkowy wynik, szczególnie że nowszy model tego samego SUV-a osiągnął "tylko" 97,6 procent.

Na drugim miejscu znalazła się Toyota RAV4 z wynikiem 98,8 procent. Tylko 2 procent właścicieli miało problemy, głównie z akumulatorem 12V lub układem ładowania. Choć połowa usterek unieruchomiła auta, 83 procent napraw wykonano w tydzień i bezpłatnie.

Trzecie miejsce zajął… Renault Kadjar z wynikiem 98,6 procent. To największe zaskoczenie rankingu - francuska marka rzadko pojawia się w czołówce zestawień niezawodności. Tylko 12 procent właścicieli zgłosiło problemy, wszystkie naprawy wykonano w jeden dzień i na koszt producenta.

Które marki dominują w rankingu niezawodności?

Toyota i Lexus zdominowały czołówkę, zajmując trzy z czterech pierwszych miejsc. Wersje hybrydowe okazały się bardziej niezawodne od spalinowych - trend widoczny w całym zestawieniu. Pierwsza poza podium, na miejscu czwartym, była Honda CR-V z wynikiem 97,2 procent, co pokazuje, że japońskie marki przodują w niezawodności. Tylko 11 procent aut miało usterki, głównie klimatyzacji i układów elektrycznych. Honda pokryła 90 procent kosztów napraw.

    Volvo XC40 w wersji plug-in hybrid osiągnęło 97 procent. Hybrydowe XC40 psują się dwa razy rzadziej niż wersje benzynowe - tylko 11 procent PHEV miało usterki wobec 22 procent aut spalinowych. Volvo pokryło wszystkie koszty napraw.

    Jakie SUV-y najczęściej się psują?

    Na dnie rankingu znalazła się Kia Sportage z silnikiem diesla - tylko 66,2 procent niezawodności. Aż 56 procent diesli miało usterki, podczas gdy wersje benzynowe psuły się trzykrotnie rzadziej. Problemy dotyczyły silnika (24 procent), skrzyni biegów (20 procent) i elektroniki.

    Land Rover Evoque poprzedniej generacji osiągnął zaledwie 73,8 procent. Co trzecie auto miało usterkę, najczęściej elektroniki silnika i zawieszenia. Dwie trzecie aut stało w serwisie ponad tydzień. Alfa Romeo Stelvio z wynikiem 85,5 procent również rozczarowuje. Co trzeci właściciel zgłosił problemy, a 55 procent napraw trwało ponad tydzień. Alfa pokryła tylko 67 procent kosztów, niektórzy właściciele płacili do 750 funtów.

    Ile kosztują naprawy rodzinnych SUV-ów?

    Większość producentów pokrywa koszty napraw gwarancyjnych, ale są wyjątki. BMW tylko w 40 procent przypadków pokryło naprawy X1, zostawiając właścicieli z rachunkami do 1000 funtów.

    Kia pokryła 90 procent kosztów napraw Sportage'a, ale właściciele płacący z własnej kieszeni nie wydali więcej niż 200 funtów. W przypadku Niro wszystkie naprawy były bezpłatne, mimo że 55 procent aut stało w serwisie ponad tydzień.

    Honda pokryła koszty 90 procent napraw CR-V, ale pozostali właściciele zapłacili ponad 1500 funtów za usterkę. Toyota naprawiała RAV4 bezpłatnie w 83 procent przypadków, a płacący wydali mniej niż 200 funtów.

    Czy wersje hybrydowe są bardziej niezawodne?

    Dane pokazują wyraźnie - hybrydy są bardziej niezawodne. Średni wynik wszystkich SUV-ów to 92,4 procent, ale hybrydy Lexusa i Toyoty zajęły trzy z czterech pierwszych miejsc. Volvo XC40 PHEV psuje się dwa razy rzadziej niż wersja benzynowa. Mazda CX-5 z silnikiem benzynowym ma 17 procent usterek, diesel aż 48 procent. Kia Sportage z dieslem ma trzykrotnie więcej usterek niż benzyna.

    Hybrydy mają prostszą konstrukcję - silnik spalinowy pracuje w optymalnych warunkach, zwykle nie ma turbosprężarki, która, w razie awarii, potrafi być generować spore koszty naprawy. Z kolei jednostka elektryczna jest praktycznie bezobsługowa.

