W skrócie Komisja Europejska proponuje zniesienie ceł na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za obniżenie stawek celnych na europejskie samochody w USA.

Umowa przewiduje redukcję ceł na samochody z UE z 27,5 proc. do 15 proc. oraz preferencyjny dostęp dla amerykańskich owoców morza i niektórych produktów rolnych.

Eksperci oceniają, że porozumienie jest asymetryczne na korzyść Stanów Zjednoczonych, ponieważ połowa towarów z UE nadal będzie objęta cłami.

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie ceł na amerykańskie towary przemysłowe importowane do UE w zamian za obniżenie przez Stany Zjednoczone stawek celnych na europejskie samochody. Propozycja ta jest częścią porozumienia zawartego 27 lipca między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Cła na europejskie samochody zmniejszone do 15 proc.

Zgodnie z porozumieniem, taryfy celne na samochody europejskie eksportowane do USA mają zostać obniżone z 27,5 proc. do 15 proc. Obniżka obowiązuje z mocą wsteczną, od 1 sierpnia, czyli od pierwszego dnia miesiąca, w którym Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję. Państwa członkowskie UE przyjęły porozumienie jako kompromisowe rozwiązanie, uznając je za mniejsze zło. W przeciwnym razie prezydent Trump groził nałożeniem 30-procentowych ceł na niemal wszystkie produkty z Unii.

Porozumienie to krok w stronę stabilizacji i podstawa do realnej współpracy w obliczu wspólnych wyzwań. Szczególnie z zadowoleniem przyjmuję wprowadzenie od 1 sierpnia limitu 15 proc. ceł na samochody i części - to ulga i impuls dla naszego przemysłu

Wniosek UE oczekuje na zatwierdzenie przez większość państw

Propozycja Komisji Europejskiej obejmuje dwa oddzielne akty prawne. Pierwszy ma na celu likwidację ceł na towary przemysłowe oraz umożliwienie preferencyjnego dostępu do rynku europejskiego dla amerykańskich owoców morza i niektórych produktów rolnych. Drugi akt przewiduje przedłużenie bezcłowego traktowania homarów.

Aktualnie wniosek legislacyjny UE oczekuje na zatwierdzenie przez większość państw członkowskich Unii oraz przez Parlament Europejski. Choć procedura może trwać kilka tygodni, to zmniejszenie amerykańskich ceł na samochody pochodzące z UE ma wejść w życie wcześniej.

Eksperci są zgodni - to umowa asymetryczna

Porozumienie stanowi istotny krok w kierunku zakończenia konfliktu handlowego między dwoma największymi partnerami handlowymi i inwestycyjnymi na świecie. Eksperci zaznaczają jednak, że jest to umowa asymetryczna - Unia Europejska zobowiązuje się obniżyć cła i zwiększyć import amerykańskich produktów energetycznych, podczas gdy Stany Zjednoczone nadal utrzymują cła na 70 proc. eksportu UE do USA.

