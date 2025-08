W sądzie w Miami rozpatrywano tragiczne zdarzenie, do którego doszło w 2019 r. w Key Largo na Florydzie. George McGee, jadący swoją Teslą Model S z aktywną funkcją Autopilot, nie zatrzymał się na znaku stop, przejechał przez skrzyżowanie z prędkością 100 km/h, a następnie uderzył w zaparkowany samochód oraz dwie osoby. 22-letnia kobieta zginęła na miejscu, a jej chłopak przeżył, jednakże doznał urazu mózgu oraz licznych złamań. Po ponad sześciu latach w sprawie tej zapadł przełomowy wyrok.

Amerykański producent samochodów elektrycznych przekonywał, że pełną odpowiedzialność za doprowadzenie do zdarzenia ponosi kierowca. Z kolei siedzący za kierownicą Tesli Model S McGee zeznał w sądzie, że ufał, iż system "pomoże mu w razie popełnienia błędu lub gdy czegoś nie zauważy". To przekonanie - jak podkreślili prawnicy - zostało w dużej mierze wykreowane przez Teslę i Elona Muska, którzy promowali tę funkcję jako technologię znacznie bezpieczniejszą niż jest w rzeczywistości, używając do tego mylących i nieprawdziwych statystyk.