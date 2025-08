Pierwsze zapowiedzi drugiej generacji Tesli Roadster pojawiły się w 2017 roku. Samochód miał przyspieszać od 0 do 100 km/h w 2,1 sekundy, osiągać prędkość maksymalną przekraczającą 400 km/h i oferować zasięg do 1000 km na jednym ładowaniu. Cena bazowej wersji została określona na około 200 tys. dolarów (ok. 750 tys. zł), a rezerwacja wymagała wpłaty 50 tys. dolarów (ok. 185 tys. zł).