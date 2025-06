Tesla w tarapatach. Do wymiany kosztowna część w milionach aut

Tesla, znana z obietnic w pełni autonomicznych samochodów, znów mierzy się z problemem, który może uderzyć w jej reputację i portfel. Komputery w wielu egzemplarzach Tesli są zbyt słabe, by obsłużyć funkcję Full Self Driving (FSD), czyli w pełni autonomicznej jazdy. Elon Musk przyznał to wprost – sprzęt zamontowany w autach nie daje rady. Co dalej?