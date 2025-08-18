Ceny paliw w Polsce nadal pozostają wysokie. Litr benzyny Pb95 i oleju napędowego na wielu stacjach kosztuje niemal 6 zł, co może znacząco obciążać budżet, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Na szczęście wiele stacji akceptuje Kartę Dużej Rodziny, która pozwala obniżyć koszty tankowania.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny i jak ją wyrobić?

Chcąc otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy udać się do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania lub złożyć wniosek online poprzez Platformę Emp@tia. Karta jest wydawana bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ubiegamy się o duplikat (15 zł) lub tradycyjną wersję dokumentu (10 zł). Każdy posiadacz aktywnej Karty może też korzystać z wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel, niezależnie od formy wydania dokumentu.

Osoby uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Termin "rodzic" obejmuje także rodzica zastępczego oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Prawo do posiadania KDR mają również dzieci:

w wieku do 18. roku życia,

w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Karta Dużej Rodziny to program oferujący zniżki i dodatkowe uprawnienia dla rodzin wielodzietnych. ZOFIA BAZAK East News

Zniżki na stacjach paliw dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Dzięki Karcie Dużej Rodziny można liczyć na różne rabaty na stacjach paliw - nie tylko przy tankowaniu, ale także przy zakupie płynów eksploatacyjnych i innych produktów. Wystarczy poinformować kasjera o posiadaniu ważnej KDR przed dokonaniem płatności.

Oto lista benefitów, które dotyczą posiadaczy KDR na wybranych stacjach paliwowych w Polsce:

Circle K

8 gr rabatu na litr paliw bazowych (benzyna Miles 95, olej napędowy Miles Diesel, LPG SupraGas)

nawet 15 gr zniżki na litr paliw premium, takich jak MilesPLUS 95, 98 czy MilesPLUS Diesel i diesel arktyczny

25 proc. taniej na usługi myjni (pakiety Standard, Premium, Premium Super Sezon)

20 proc. rabatu na wybrane produkty gastronomiczne: kawę, herbatę, gorącą czekoladę, ciastka oraz dania z oferty hot food

Circle K Express

5 gr mniej za litr paliwa podstawowego (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas)

10 gr rabatu na litr w przypadku paliw premium (MilesPLUS 95, Miles 98)

Shell

8 gr taniej za każdy litr paliwa Shell FuelSave Diesel oraz Shell FuelSave 95

3 gr zniżki na litr autogazu Shell AutoGas

dodatkowo 20 proc. obniżki na wybrane artykuły spożywcze dostępne na stacjach

Orlen

8 gr mniej za litr standardowego paliwa (EFECTA 95, EFECTA DIESEL, LPG)

10 gr rabatu na litr paliw premium z serii VERVA (98 oraz ON)

20 proc. taniej na ofertę Stop Cafe i usługi myjni samochodowej

Karta Dużej Rodziny i dofinansowanie na zakup samochodu

Tankowanie to nie jedyna korzyść z posiadania Karty Dużej Rodziny. Posiadacze dokumentów mogą także korzystać ze zniżek przy zakupie pojazdów samochodowych, oferowanych przez niektórych dealerów. W przypadku niektórych firm zniżki mogą sięgać nawet 18 proc. ceny katalogowej. Rodziny wielodzietne posiadające KDR mają również możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu "NaszEauto" przy zakupie samochodów elektrycznych.

