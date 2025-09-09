Jakie są podwyżki opłat za przejazd autostradą A2?

Spółka zarządzająca płatnym odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin, czyli Autostrada Wielkopolska S.A. poinformowała, że od 11 września 2025 roku, a dokładniej od 6 rano podnosi opłaty za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych fragmentów. Nowy cennik opłat prezentuje się następująco:

motocykle: 19 zł (+ 1 zł)

samochody osobowe: 37 zł (+ 1 zł)

pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami: 63 zł (+ 3 zł)

pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami: 96 zł (+ 4 zł)

pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami: 146 zł (+ 8 zł)

pojazdy i zestawy pojazdów nienormatywnych: 370 zł (+ 10 zł)

Warto podkreślić, powyższe stawki dotyczą przejazdu każdego z trzech 50-kilometrowych odcinków. Kierowcy samochodów osobowych, którzy będą chcieli przejechać cały liczący 150 km fragment, zapłacą łącznie 111 zł. Zarządca koncesyjnego odcinka A2, spółka Autostrada Wielkopolska, podkreśliła, że utrzymywana jest 50-procentowa bonifikata dla motocykli.

Dlaczego autostrada A2 drożeje?

Podwyżkę opłat koncesjonariusz tłumaczy rosnącymi wydatkami utrzymania trasy. Spółka musi finansować remonty nawierzchni czy modernizację systemów bezpieczeństwa. Prowadzone są takie inwestycje jak rozbudowa 10-kilometrowego fragmentu Poznań Krzesiny - Poznań Wschód do trzech pasów czy modernizację węzłów Poznań Wschód, Poznań Krzesiny i Poznań Luboń. Podkreślono również, że w pierwszej połowie 2025 r. koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 9,5 proc. rok do roku.

Zwrócono tutaj uwagę na rosnące koszty pracy, energii i materiałów budowlanych. "Nowe środki pozwolą na zapewnienie usługi autostradowej, w tym jakości infrastruktury drogowej, na dotychczasowym, wysokim poziomie oraz kontynuację programów poprawy bezpieczeństwa" - deklarują przedstawiciele spółki Autostrada Wielkopolska.

GDDKiA przeciwko podwyżkom na A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skrytykowała podwyżki. "GDDKiA nie aprobuje tak częstych i w perspektywie czasu znaczących wzrostów stawek i opłat za przejazd" - poinformowano. Zdaniem drogowców podwyżki mogą doprowadzić do przeniesienia części ruchu na drogi alternatywne. To zaś zdaniem GDDKiA stoi w sprzeczności z rolą, jaką w systemie komunikacyjnym mają pełnić autostrady. Objeżdżanie autostrad oznacza spadek poziomu bezpieczeństwa kierowców i innych uczestników ruchu, w tym mieszkańców okolicznych miejscowości.

