W skrócie Rząd zapowiada generalny remont problematycznego odcinka autostrady A1 na trasie Pyrzowice – Piekary Śląskie, znanego z "Fal Dunaju".

Modernizacja obejmie całkowitą wymianę konstrukcji na 16 km trasy oraz fragment drogi S1, a jej koszt przekroczy 700 mln zł.

Dotychczasowe naprawy były nieskuteczne, a inwestycja ma przynieść trwałe rozwiązanie problemów i poprawić komfort jazdy kierowców.

A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie. Inwestycja za ponad 700 mln zł

Remont obejmie jeden z najbardziej znanych problematycznych odcinków polskich autostrad. Ekspertyza Politechniki Śląskiej wykazała, że przyczyną deformacji nawierzchni jest pęcznienie materiałów użytych w podbudowie drogi.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec potwierdził podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Modernizacja obejmie 16 km obu jezdni A1 oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 przy węźle Pyrzowice-Lotnisko. Szacowany koszt inwestycji przekroczy 700 mln zł.

Historia problemów z autostradą A1

Fragment powstał w latach 2009-2012. Budowę realizowało konsorcjum Budimexu i Mostostalu Warszawa, a inwestycja pochłonęła 1,5 mld zł. Okres gwarancyjny już się zakończył, a wcześniejsze naprawy prowadzone przez wykonawcę nie przyniosły trwałego efektu. Obecnie za modernizację odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), finansując prace z własnych środków.

W ostatnich latach prowadzono jedynie doraźne naprawy, które pozwalały tymczasowo wyrównać najbardziej zniszczone fragmenty. W 2021 roku wykonano odwierty i badania geologiczne, a w 2023 roku firma Trakt przygotowała szczegółową ekspertyzę z planem naprawczym. Koszt przygotowań wyniósł 9,6 mln zł.

Plany rządu i harmonogram remontu A1

Według resortu infrastruktury prace będą prowadzone etapami, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Modernizacja oznacza całkowitą wymianę konstrukcji drogi, co ma wyeliminować problem "Fal Dunaju" na wiele lat.

Ministerstwo podkreśla, że Polska utrzymuje wysokie tempo inwestycji drogowych - jeszcze w tym roku planowane jest oddanie około 400 km nowych autostrad i dróg ekspresowych. Jednak coraz więcej odcinków, zwłaszcza tych z początku dekady, wymaga gruntownych remontów.

Remont odcinka A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie to inwestycja długo wyczekiwana przez kierowców. Wieloletnie ograniczenie prędkości, wyboista nawierzchnia i nieskuteczne naprawy sprawiły, że fragment ten stał się symbolem błędów projektowych w polskim drogownictwie. Dzięki inwestycji kierowcy mają wreszcie zyskać komfortową i bezpieczną trasę na jednym z kluczowych odcinków autostrady A1.

