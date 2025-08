W skrócie W sierpniu kierowcy zyskają możliwość przejazdu nowym, 10-kilometrowym odcinkiem drogi S1 między Oświęcimiem a Brzeszczami, który stanowi część większej inwestycji.

Nowy fragment S1 obejmuje trzy węzły drogowe i aż 18 obiektów inżynierskich, z czego na szczególną uwagę zasługuje estakada nad linią kolejową i most nad Wisłą.

Z nowo otwartej trasy będą mogli korzystać tylko kierowcy samochodów do 3,5 tony ze względu na trwające remonty oraz konieczność ochrony dróg lokalnych.

Zmotoryzowani pod koniec wakacji po raz pierwszy przejadą nowym fragmentem S1 i DK 44, a także kolejnym odcinkiem obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej numer 44, który realizowana jest przez krakowski oddział GDDKiA. Łącznie od węzła Oświęcim do ronda na ul. Wojewódzkiej w Pławach oddanych do użytku zostanie 4,1 km nowej drogi.

Trzy węzły drogowe i 18 wiaduktów. To efekt prac na 16-kilometrowym odcinku S1

GDDKiA chwali się, że na odcinku S1 Oświęcim-Dankowice, liczącym niespełna 16 km, powstały trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola i Brzeszcze, a także 18 obiektów inżynierskich (w tym pięć obiektów mostowych, siedem wiaduktów drogowych, dwa wiadukty kolejowe, estakada, dwa zespolone dolne przejścia dla dużych oraz średnich zwierząt oraz kładka dla pieszych). Na szczególną uwagę zasługuje estakada w kierunku Bielska-Białej o długości ponad 480 m, która przeprowadza drogę ekspresową nad dwutorową linią kolejową, przejściem dla zwierząt, stawem i drogą powiatową, a także most o długości 224 m nad korytem Wisły.

Na liczącym niespełna 16 km odcinku powstanie aż 18 obiektów inżynierskich. GDDKiA materiały prasowe

W ramach przeprowadzonych prac nie zapomniano również o zwierzętach - drogowcy wybudowali siedem przejść dla płazów, sześć przepustów drogowych o funkcji przejść dla zwierząt, a także 17 zbiorników retencyjnych. Funkcję rozrodczą dla płazów spełnia łącznie 21 zbiorników, z czego 5 to zbiorniki zastępcze.

W sierpniu kierowcy przejadą nowym odcinkiem drogi ekspresowej S1

Droga ekspresowa składa się z dwóch jezdni, a na każdej z nich znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m oraz pasy awaryjne mierzące po 2,5 m. Jezdnie zostały rozdzielone szerokim pasem zieleni o szerokości 12 m, na którym w przyszłości będą mogły powstać dodatkowe pasy ruchu.

Do momentu ukończenia budowy sąsiednich odcinków S1, czyli Oświęcim-Bieruń i Dankowice-Bielsko-Biała Hałcnów, a także ostatniej części obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej numer 44, z nowo oddanej do użytku trasy będą mogli skorzystać wyłącznie właściciele pojazdów o DMC do 3,5 tony, co jest efektem organizacji ruchu w mieście.

Budowa drogi ekspresowej S1 od Oświęcimia do Dankowic jest współfinansowana ze środków UE. GDDKiA materiały prasowe

Kierowcy wyjeżdżający z miasta oraz Brzezinki i Pław poprzez rondo na ul. Wojewódzkiej w Pławach dojadą do S1, a ci, którzy zjadą z trasy ekspresowej na węźle Oświęcim, dojadą do ronda na ul. Wolskiej, skąd będą mogli przejechać w prawo do Woli lub w lewo do Jedliny. Nie będzie możliwości podróży na wprost przez most na Wiśle w kierunku Oświęcimia. "Takie rozwiązanie zostało przygotowane we współpracy z lokalnymi samorządami ze względu na remonty drogowe realizowane przez władze powiatu oświęcimskiego. Układ dróg lokalnych nie jest bowiem w stanie przyjąć takiej liczby samochodów, która mogłaby potencjalnie zjeżdżać z trasy S1, gdyby został udostępniony przejazd do miasta" - dodaje GDDKiA.

Droga ekspresowa S1 to kręgosłup województwa śląskiego. Budowa ostatniego z czterech odcinków zakończy się w 2027 r.

GDDKiA realizację brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 od Mysłowic do Bielska-Białej o długości 40 km podzieliła na cztery odcinki. Wartość umów wynosi niemalże 2,3 mld zł i będzie to bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, która ma za zadanie poprawić dostępność komunikacyjną południowej Polski i usprawnić tranzyt na osi północ-południe. W drugiej połowie sierpnia odbędzie się otwarcie 10 z blisko 16 km odcinka Oświęcim-Dankowice, od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze, a pozostała część zostanie oddana do użytku pod koniec bieżącego roku, co pozwoli jednocześnie na zniesienie ograniczenia ruchu pojazdów do 3,5 tony na S1. W połowie 2027 r. planowane jest zakończenie prac na ostatnim z czterech odcinków, czyli Mysłowice-Bieruń.

Trasa S1 zaliczana jest do VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, który łączy kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Rozpoczyna się na autostradzie A1 w Pyrzowicach i biegnie do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Obecny ciąg DK1 oraz S1 liczy 148 km długości i zarządzany jest przez trzech różnych zarządców. Budowa drogi ekspresowej S1 od Oświęcimia do Dankowic jest współfinansowana ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Łączna wartość dofinansowania z UE wynosi 1 022 178 331,96 zł.

