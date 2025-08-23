To ulubiony przycisk rozsądnego kierowcy. Pozwala zaoszczędzić nawet 5000 zł

Styl jazdy typowy dla polskich kierowców zakłada jazdę z prędkością nie mniejszą niż aktualny limit, a nierzadko z prędkością nieco go przekraczającą. Kierujący, który nie chce być uważany za zawalidrogę, podświadomie odczuwa presję, by nie jechać zbyt wolno, a w ten sposób nietrudno o złamanie przepisów oraz mandat.

Na szczęście taki kierowca nie musi dla bezpieczeństwa trzymać się wyraźniej poniżej ograniczenia prędkości i zerkać co chwilę na prędkościomierz. Z pomocą przychodzi proste rozwiązanie.

Zasada działania ogranicznika prędkości

Rozwiązanie o którym mowa to ogranicznik prędkości, który jest często spotykany nie tylko w nowszych samochodach. Działa on podobnie do tempomatu i często jest z nim łączony jako jedna pozycja na liście wyposażenia. Podobnie się też go obsługuje.

Różnica polega na tym, że po wybraniu interesującej nas prędkości, samochód nie pozwala na przekroczenie jej. Gdy się do niej zbliżymy, auto zacznie odcinać dopływ paliwa, abyśmy się za bardzo nie rozpędzili.

Jak uruchomić ogranicznik prędkości?

Ogranicznik prędkości zwykle obsługuje się w ten sam sposób co tempomat i tymi samymi przyciskami. Uprzednio trzeba tylko wybrać odpowiednim przełącznikiem, czy chcemy ustawić prędkość tempomatu czy limitera. Ten drugi często podpisywany jest jako "LIM" lub oznaczany obrazkiem - zarysem prędkościomierza i umieszczoną nad nim strzałką, dochodzącą do wyznaczonego miejsca.

Następnie należy wcisnąć przycisk "SET" lub przyciski ze znakiem plus i minus, które pozwolą ustalić górny limit prędkości. Aby wyłączyć limiter trzeba ponownie cisnąć odpowiedzialny za niego przycisk lub aktywować tempomat. Ogranicznik powinien też wstrzymać działanie w sytuacji awaryjnej, kiedy wciśniemy gaz do oporu.

Jakie ograniczenia prędkości obowiązują w Polsce?

Przypomnijmy, że ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym niezależnie od pory dnia wynosi 50 km/h. Poza obszarem zabudowanym można się poruszać z maksymalną prędkością:

na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych - 90 km/h,

na drogach dwujezdniowych dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu - 100 km/h,

na drogach ekspresowych jednojezdniowych - 100 km/h,

na drogach ekspresowych dwujezdniowych - 120 km/h,

na autostradach - 140 km/h.

Ile wynoszą mandaty za prędkość w 2025 roku?

Obowiązujący już od kilku lat taryfikator mandatów przewiduje karę nawet za najmniejsze przekroczenie prędkości. Z kolei przy wyższych przekroczeniach obowiązuje zasada recydywy. Zgodnie z nią, jeśli ponownie przekroczymy prędkość w ciągu dwóch lat zapłacimy podwójny mandat. W ten sposób pojedynczy mandat za zbyt szybką jazdę może wynieść nawet 5000 zł.

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

