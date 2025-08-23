Jaki jest limit punktów karnych w 2025?

Przepisy dotyczące limitu punktów karnych nie zmieniły się od lat. Niemal wszyscy kierowcy mogą zebrać najwyżej 24 punkty. Po przekroczeniu tej liczby konieczne jest ponowne przystąpienie do egzaminu państwowego, a także poddanie się badaniom psychologicznym. Jeśli wynik okaże się negatywny, kierujący traci prawo jazdy.

Inaczej wygląda to w przypadku kierowców mających uprawnienia krócej niż rok. W ich przypadku limit punktów karnych to 20, a po jego przekroczeniu następuje automatyczna utrata prawa jazdy.

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

Jest kilka sposobów na to, by sprawdzić liczbę swoich punktów karnych. Przez lata konieczna była wizyta na komisariacie policji z ważnym dokumentem tożsamości. Dzisiaj też funkcjonariusze udzielają informacji o aktualnym stanie konta punktowego oraz wydają specjalne zaświadczenie dotyczące liczby zgromadzonych punktów.

Znacznie prościej jest zalogować się do systemu CEPiK. Oprócz informacji o punktach, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców zawiera także dane dotyczące kierowcy oraz pojazdu będącego jego własnością. Najwygodniejszą alternatywą jest natomiast aplikacja mObywatel, która pozwala nie tylko sprawdzić aktualny stan konta punktowego, ale również historię wystawionych mandatów.

Po jakim czasie kasują się punkty karne w 2025 roku?

Przez długie lata funkcjonowała w Polsce zasada, że punkty karne za wykroczenia drogowe kasują się po 12 miesiącach od ich popełnienia. Zmieniło się to 17 września 2022 roku, kiedy to punkty pozostawały na koncie kierowcy przez 24 miesiące. Jednak dokładnie rok później rządzący, pod naciskami między innymi branży transportowej, powrócili do okresu 12 miesięcy ważności punktów karnych.

Nowelizacja nie zniosła jednak innej zasady, również wprowadzonej we wrześniu 2022 roku. Mianowicie ważność punktów karnych liczy się nie od momentu popełnienia wykroczenia, ale od momentu opłacenia mandatu. Powód wprowadzenia takiej zależności jest prosty - poprawa ściągalności mandatów. Każdy dzień zwłoki w opłaceniu grzywny sprawia, że wydłuża się czas pozostawania punktów karnych na koncie - o tej zasadzie pamięta mało kto.

Jednocześnie zmiany z 17 września 2023 roku przywróciły możliwość usuwania punktów karnych. Kierowcy mogą co pół roku wziąć udział w specjalnym kursie, dzięki któremu można wykasować 6 punktów z kartoteki. Kurs trwa jeden dzień, czyli 8 godzin, i nie jest dostępny w formie online. Wynika to z faktu, że po zmianach kurs obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Dodatkowo, mogą w nim uczestniczyć tylko osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku oraz mające na koncie mniej niż 24 punkty karne.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News