Płacisz raz 200 zł i dostajesz nowe uprawnienia. Nie musisz iść na kurs
By zdobyć nowe uprawnienia jako kierowcy zwykle trzeba odbyć stosowany kurs i egzamin. Jednak, jak się okazuje, nie zawsze jest to konieczne. Okazuje się, że posiadacze prawa jazdy kategorii B mogą rozszerzyć swoje uprawnienia, bez konieczności chodzenia na kolejny kurs. Jak to zrobić i jaką kategorię można w ten sposób, minimalnym kosztem, zdobyć?
Spis treści:
- Jakie pojazdy można prowadzić z prawem jazdy kategorii B?
- By dostać kod 96 nie trzeba iść na kurs. Co on daje?
- Jak zdobyć kod 96 do prawa jazdy?
Większość kierowców ma proste skojarzenia, jeśli chodzi o kategorie praw jazdy. Posiadając kategorię A można prowadzić motocykle, zaś kategoria B dotyczy samochodów osobowych.
Jakie pojazdy można prowadzić z prawem jazdy kategorii B?
To prawda, ale mocno uproszczona. W przypadku kategorii B tak naprawdę chodzi ogólnie o pojazdy z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 t, a więc na przykład także lekkie auta dostawcze, ale nie tylko. Lista pojazdów dostępnych dla kierowcy z kategorią B, jest o wiele dłuższa. Znajdziemy na niej:
- pojazdy samochodowe
- samochody z przyczepą lekką
- samochody z przyczepą inną niż lekka
- motorowery
- motocykle z silnikiem do 125 ccm
- czterokołowce lekkie
- czterokołowce
- ciągniki rolnicze
- pojazdy wolnobieżne
By dostać kod 96 nie trzeba iść na kurs. Co on daje?
Na tym jednak nie koniec możliwości posiadacza kierowcy z prawem jazdy kategorii B. Może on także holować przyczepy, które dzielone są na "lekkie" oraz "inne niż lekkie". Na czym polega różnica?
- samochód z przyczepą lekką - taka przyczepa ma DMC do 750 kg, a holujący ją samochód może mieć DMC 3,5 t, co daje masę zestawu 4,25 t
- samochód z przyczepą inną niż lekka - DMC takiej przyczepy przekracza 750 kg, a wtedy masa całego zestawu może wynosić najwyżej 3,5 t
Takie sformułowanie przepisów ogranicza znacząco możliwości holowania cięższych przyczep. Zwykle aby je pociągnąć, potrzebujemy dużego, mocnego samochodu, najlepiej SUV-a. Niestety takie auto samo w sobie jest ciężkie i ma wysoką DMC, przez co łatwo przekroczyć limit 3,5 t dla całego zestawu. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość poszerzenia uprawnień poprzez specjalny kod 96 dopisany do praw jazdy. Jego zakres precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r. poz. 702).
Zgodnie z przepisami, kod 96 umożliwia ciągnięcie przyczepy innej niż lekka samochodem o DMC wynoszącym do 3,5 tony, a dopuszczalna masa całego zestawu zostaje podniesiona do 4,25 t. Oprócz tego trzeba spełnić jeszcze tylko jeden dodatkowy warunek - masa holowanej przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu. Mając uprawnienia określone kodem 96 można spokojnie holować sporą przyczepę kempingową, a nawet lawetę samochodową lub przyczepę do transportu koni lub łodzi.
Jak zdobyć kod 96 do prawa jazdy?
Żeby zdobyć uprawnienia oznaczone kodem 96 trzeba mieć prawo jazdy kategorii B, a tym samym ukończone 18 lat. Do uzyskania tego kodu wystarczyć zdać praktyczny egzamin państwowy. W przeciwieństwie do kategorii B+E nie trzeba odbywać specjalnego kursu, który jest kosztowny. Niepotrzebny jest również egzamin teoretyczny.
Sam egzamin kosztuje 200 złotych. Wcześniej warto jednak poćwiczyć manewrowanie z dużą przyczepą, żeby nie mieć problemów z zaliczeniem.