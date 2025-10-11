Spis treści: Jakie pojazdy można prowadzić z prawem jazdy kategorii B? By dostać kod 96 nie trzeba iść na kurs. Co on daje? Jak zdobyć kod 96 do prawa jazdy?

Większość kierowców ma proste skojarzenia, jeśli chodzi o kategorie praw jazdy. Posiadając kategorię A można prowadzić motocykle, zaś kategoria B dotyczy samochodów osobowych.

Jakie pojazdy można prowadzić z prawem jazdy kategorii B?

To prawda, ale mocno uproszczona. W przypadku kategorii B tak naprawdę chodzi ogólnie o pojazdy z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 t, a więc na przykład także lekkie auta dostawcze, ale nie tylko. Lista pojazdów dostępnych dla kierowcy z kategorią B, jest o wiele dłuższa. Znajdziemy na niej:

pojazdy samochodowe

samochody z przyczepą lekką

samochody z przyczepą inną niż lekka

motorowery

motocykle z silnikiem do 125 ccm

czterokołowce lekkie

czterokołowce

ciągniki rolnicze

pojazdy wolnobieżne

By dostać kod 96 nie trzeba iść na kurs. Co on daje?

Na tym jednak nie koniec możliwości posiadacza kierowcy z prawem jazdy kategorii B. Może on także holować przyczepy, które dzielone są na "lekkie" oraz "inne niż lekkie". Na czym polega różnica?

samochód z przyczepą lekką - taka przyczepa ma DMC do 750 kg, a holujący ją samochód może mieć DMC 3,5 t, co daje masę zestawu 4,25 t

samochód z przyczepą inną niż lekka - DMC takiej przyczepy przekracza 750 kg, a wtedy masa całego zestawu może wynosić najwyżej 3,5 t

Takie sformułowanie przepisów ogranicza znacząco możliwości holowania cięższych przyczep. Zwykle aby je pociągnąć, potrzebujemy dużego, mocnego samochodu, najlepiej SUV-a. Niestety takie auto samo w sobie jest ciężkie i ma wysoką DMC, przez co łatwo przekroczyć limit 3,5 t dla całego zestawu. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość poszerzenia uprawnień poprzez specjalny kod 96 dopisany do praw jazdy. Jego zakres precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r. poz. 702).

Zgodnie z przepisami, kod 96 umożliwia ciągnięcie przyczepy innej niż lekka samochodem o DMC wynoszącym do 3,5 tony, a dopuszczalna masa całego zestawu zostaje podniesiona do 4,25 t. Oprócz tego trzeba spełnić jeszcze tylko jeden dodatkowy warunek - masa holowanej przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu. Mając uprawnienia określone kodem 96 można spokojnie holować sporą przyczepę kempingową, a nawet lawetę samochodową lub przyczepę do transportu koni lub łodzi.

Jak zdobyć kod 96 do prawa jazdy?

Żeby zdobyć uprawnienia oznaczone kodem 96 trzeba mieć prawo jazdy kategorii B, a tym samym ukończone 18 lat. Do uzyskania tego kodu wystarczyć zdać praktyczny egzamin państwowy. W przeciwieństwie do kategorii B+E nie trzeba odbywać specjalnego kursu, który jest kosztowny. Niepotrzebny jest również egzamin teoretyczny.

Sam egzamin kosztuje 200 złotych. Wcześniej warto jednak poćwiczyć manewrowanie z dużą przyczepą, żeby nie mieć problemów z zaliczeniem.

