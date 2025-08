W Rudnie powstanie 95 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 34 dla ciężarówek oraz 10 dla autobusów. W Grojcu zaplanowano 98 miejsc dla aut osobowych, 49 dla ciężarówek i 14 dla autobusów. Oba miejsca zostaną wyposażone w zaplecze sanitarne oraz niezbędną infrastrukturę. Prace budowlane mają ruszyć w sierpniu 2025 roku. Dodatkowo przewidziano modernizację systemu odwodnienia na przylegających odcinkach autostrady, co poprawi warunki jej użytkowania.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady odnotowała wzrost przychodów o około 11 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku. Wzrost ten wynika m.in. ze zwiększonego o 5,2 proc. ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków oraz efektywnego zarządzania kosztami. Przychody operacyjne wyniosły ok. 306,9 mln zł.

Koszty operacyjne wzrosły o 31,7 proc. do 197,1 mln zł, co wynika głównie ze zwiększonych płatności na rzecz Skarbu Państwa do poziomu około 113 mln zł oraz wyższych wydatków na usługi remontowe i utrzymaniowe.