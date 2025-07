Operator autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków - Grupa Stalexport Autostrady - opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 r. Spółka wykazała wzrost przychodów z tytułu poboru opłat o 10,9 proc. rok do roku. W ciągu sześciu miesięcy zarobiła w ten sposób 300,7 mln zł.

Jednocześnie wzrosło średnie dobowe natężenie ruchu - o 5,2 proc. względem 2024 r. - i wyniosło 48,8 tys. pojazdów. To pokazuje, że droga cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kierowców, mimo wysokich stawek za przejazd.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 48,1 mln zł, co oznacza spadek o ponad 17 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku (58,4 mln zł). Jeszcze mocniej obniżył się zysk operacyjny - z 76,4 mln zł do 57,4 mln zł, czyli o 25 proc.

Właściciel autostrady A4 to włoski kapitał - kto zarabia na przejazdach?

Zarządcą koncesyjnego odcinka A4 jest spółka Stalexport Autostrada Małopolska, należąca do Grupy Stalexport Autostrady. Ta z kolei pozostaje pod kontrolą włoskiej grupy kapitałowej Mundys, która posiada 61,2 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

Mimo to od lat pojawiają się zarzuty o nadmiernie wysokie stawki za przejazd oraz zbyt niską jakość usług w stosunku do opłat. Krytycy wskazują też na brak przejrzystości w zakresie kalkulacji kosztów i zysków z eksploatacji trasy.

Koniec koncesji na A4 Katowice-Kraków. Co się zmieni po 2027 roku?

W marcu 2027 r. wygasa obowiązująca od 30 lat umowa koncesyjna. Odcinek Katowice-Kraków trafi wówczas pod zarząd Skarbu Państwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA zapowiada już teraz, że przejazd dla pojazdów o masie do 3,5 t stanie się bezpłatny - tak jak na innych odcinkach zarządzanych przez państwo.

Zanim to nastąpi, obecny koncesjonariusz musi przekazać drogę w odpowiednim stanie technicznym. Trwają też przygotowania do rozbudowy autostrady o trzeci pas, co według planów spółki ma pochłonąć około 3 mld zł. Prezes Stalexportu przekonuje, że prywatny operator byłby w stanie przeprowadzić inwestycję szybciej niż GDDKiA - nawet o dwa lata.