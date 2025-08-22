W skrócie Niemiecki koncern MAN Truck & Bus rozważa inwestycję ponad 5 miliardów złotych w rozwój nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Małopolsce.

Spotkanie na wysokim szczeblu w Krakowskim Parku Technologicznym skupiło się na planach rozwoju motoryzacyjnego i zacieśnianiu współpracy z władzami lokalnymi.

MAN notuje wzrost sprzedaży pojazdów w Polsce, co pozwoliło marce awansować na trzecie miejsce na rynku samochodów ciężarowych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od ponad trzech dekad MAN jest jednym z filarów polskiego rynku motoryzacyjnego. To właśnie w Polsce znajdują się trzy zakłady produkcyjne koncernu - w Niepołomicach i Starachowicach - w których powstają pojazdy ciężarowe i autobusy. Dodatkowo w fabryce Volkswagena we Wrześni produkowany jest dostawczy model MAN TGE. Rosnąca obecność MAN w naszym kraju pokazuje, że Polska pozostaje dla koncernu strategicznym miejscem - a nowe inwestycje wydają się tylko kwestią czasu.

Man rozważa inwestycje w Polsce. Pakiet wart 5 miliardów złotych

Jak poinformował serwis investmap - 18 sierpnia w Krakowskim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie na najwyższym szczeblu, którego tematem był pakiet inwestycyjny MAN Truck & Bus o wartości 5 miliardów złotych. Rozmowy koncentrowały się na zacieśnieniu współpracy między koncernem, władzami lokalnymi i instytucjami publicznymi, tak by Małopolska stała się jednym z kluczowych punktów na mapie inwestycyjnej europejskiej motoryzacji.

W Małopolsce powstanie nowoczesny zakład?

Nieoficjalne ustalenia wskazują, że MAN Truck & Bus rozważa budowę nowoczesnego zakładu wyposażonego w linie produkcyjne do montażu pakietów bateryjnych oraz zaawansowanych modułów powiązanych z elektromobilnością. Inwestycja miałaby obejmować także wdrożenie innowacyjnych technologii oraz uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych. Na krótkiej liście lokalizacji znalazły się m.in. Kraków i Niepołomice. W rozmowach z polskim rządem pojawiły się również wątki związane z inicjatywami obronnymi w regionie świętokrzyskim.

MAN Truck & Bus SE przechodzi transformację w kierunku elektryfikacji, digitalizacji i automatyzacji. W związku z tym planujemy kontynuować inwestycje w nowe technologie i zakłady produkcyjne. Decyzja o wyborze lokalizacji pierwszej inwestycji zostanie podjęta w III kwartale 2025 r. Rozważane są Polska - a także Słowacja i Niemcy

MAN notuje stabilną sprzedaż na polskim rynku

Rok 2024 był w Polsce rokiem, w którym MAN sprzedał łącznie ponad 8 200 pojazdów, wliczając nowe i używane. W segmencie ciężarówek sprzedano 4 101 egzemplarzy. Znaczący wzrost odnotowano w sprzedaży autobusów - sprzedano 207 sztuk, czyli o 71 procent więcej niż w poprzednim roku. Natomiast w przypadku samochodów używanych, do klientów trafiło 2 039 egzemplarzy.

Pomimo że w zeszłym roku rynek samochodów ciężarowych w Polsce zmniejszył się o 21,3 procent, marka MAN osiągnęła wzrost udziału w rynku o 2,2 procent, osiągając łącznie 17 procent. Dzięki temu producent uplasował się na trzecim miejscu wśród największych graczy w kraju. Na podium znalazły się również Scania, która zajęła pierwsze miejsce z udziałem w rynku wynoszącym 20,3 procent, oraz Volvo, które uplasowało się na drugiej pozycji z udziałem 19,1 procent.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News