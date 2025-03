MAN ma spore doświadczenie w działalności na polskim rynku - jest na nim obecny już od 32 lat (działalność handlową w naszym kraju marka rozpoczęła w 1993 roku). Obecnie Polska jest jednym z kluczowych rynków dla marki w Europie. Po Niemczech to drugi co do znaczenia rynek dla marki.

Mimo że rynek samochodów ciężarowych w Polsce skurczył się w zeszłym roku o 21,3 proc. Mimo to marce udało się zanotować wzrost o 2,2 proc. - do poziomu 17 proc. Tym samym MAN uplasował się na trzecim miejscu wśród największych producentów w naszym kraju. Marka zamyka podium, na którym znajdują się jeszcze Scania (pierwsze miejsce, 20,3 proc. udziału w rynku) oraz Volvo (druga pozycja 19,1 proc.).

MAN zwraca również uwagę na swoją pozycję w poszczególnych częściach rynku. Co prawda udział w segmencie ciężarówek o DMC 6-10 ton wynosi on zaledwie 1,8 proc. (absolutnym liderem jest Iveco posiadające 84,8 proc. udziału w tej części rynku), ale już w segmencie ciężarówek 10-16 ton przoduje MAN - udział w rynku wynosi tutaj 44,8 proc. Marka jest także liderem pod kątem sprzedaży podwozi powyżej 16 ton - 21,6 proc.

Co więcej marka zamierza również przygotować wszystkie swoje serwisy do możliwości serwisowania pojazdów elektrycznych. Do obsługi klientów ma być przygotowanych ponad 1 tys. przeszkolonych osób w zakresie bezpieczeństwa wysokonapięciowego w samochodach marki. Co więcej MAN zamierza rozwijać sieć publicznego ładowania w swoich serwisach.