Choć sytuacja branży motoryzacyjnej w całej Europie nie napawa optymizmem, a kolejne koncerny ogłaszają konieczność przeprowadzania restrukturyzacji, należąca do koncernu Volkswagena firma MAN Truck and Bus SE poinformowała o rekrutacji pracowników do swojej fabryki w Starachowicach. Po dużych zwolnieniach, które miały miejsce w tym zakładzie w 2022 roku, przedsiębiorstwo odnotowało wyraźną poprawę i zamierza odegrać istotną rolę na rynku motoryzacyjnym.