Rho Motion, firma zajmująca się analizą rynku pojazdów elektrycznych, akumulatorów i powiązanych technologii, przedstawiła wyniki sprzedaży aut EV w okresie od stycznia do czerwca 2025 r. Na całym świecie sprzedano ponad 9,1 mln samochodów napędzanych prądem, co stanowi wzrost o 28 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. Liderem sprzedaży nadal pozostają Chiny z wynikiem 5,5 mln aut, a na drugim miejscu uplasowała się Europa ze sprzedażą na poziomie 2 mln pojazdów. Podium zamykają USA, Kanada i Meksyk, które łącznie sprzedały 900 tys. aut EV.

Ponad 50 proc. wszystkich pojazdów elektrycznych trafiło do chińskich nabywców, a dodatkowo około połowę wszystkich nowych aut zakupionych w Państwie Środka stanowią modele napędzane prądem. Rynek chiński w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wzrósł o 32 proc. w ujęciu rok do roku.

Wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi widoczny jest również w Polsce. W pierwszym półroczu bieżącego roku do klientów trafiło 14 252 nowych aut osobowych EV. W stosunku do tego samego okresu w 2024 r. odnotowano wzrost o 60,86 proc. (wówczas sprzedano 8860 egzemplarzy).

Chociaż sprzedaż elektryków rośnie na całym świecie, to już niebawem mogą pojawić się potężne zawirowania. W USA szykują potężny armagedon, który realnie może wpłynąć na sprzedaż aut EV - Donald Trump wycofuje państwowe wsparcie dla producentów oraz nabywców aut elektrycznych i jednocześnie odbiera uprawnienia poszczególnym stanom do dalszego wspierania elektromobilności na rzecz spalinowej motoryzacji. Taka decyzja sprawiła, że najwięksi producenci wycofują się z zaprezentowania światu swoich najnowszych modeli. "Przecież uprzedzałem" - dodał wymownie prezydent USA.

Nissan oficjalnie potwierdził, że wycofuje się z wprowadzenia dwóch elektrycznych sedanów (jeden miał powstać pod marką Infiniti), twierdząc, że amerykański rynek oczekuje potężnych SUV-ów, a nie klasycznych nadwozi. Volvo zrewidowało swoją deklarację sprzed trzech lat mówiącą o pełnej elektryfikacji gamy do 2030 r. i dziś władze marki mówią o "dostosowaniu ambicji do zmieniających się warunków rynkowych". Maserati rezygnuje z elektrycznej wersji sportowego modelu MC20, a Apple po ponad dekadzie prowadzenia prac nad własnym autem zamknęło projekt.

To efekt zmieniającego się rynku. Producenci aut EV dostosowują się do trendów

Chociaż liczba sprzedanych aut elektrycznych stale rośnie, już niebawem może nastąpić stagnacja, a nawet spadek. Decyzje podejmowane przez producentów i wycofywanie kolejnych projektów nie są oznaką porażki, a adaptacją do wymogów rynku i korektą strategii. To jedyny sposób, aby stale dostosowywać samochody przede wszystkim do zmieniającej się sytuacji na świecie i uniknąć tym samym porażki finansowej. Tymczasem chińscy producenci kompletnie nie zaprzątają sobie głowy nowelizacjami przepisów czy decyzjami Donalda Trumpa i co rusz zalewają nas kolejnymi modelami EV, które tworzone są w ciągu zaledwie dwóch lat. To tempo, za którym nie mogą nadążyć światowe koncerny przez dekady skupiające się na tradycyjnej, spalinowej motoryzacji.