Spoglądając na prawo jazdy, zupełnie nie spodziewamy się, że dokument potwierdzający posiadane przez nas uprawnienia do kierowania poszczególnymi rodzajami pojazdów, może skrywać jakiekolwiek tajemnice. Tymczasem okazuje się, że umieszczono na nim kody, które mogą stać się powodem istotnych problemów podczas kontroli drogowej. Wystarczy, że policjant spojrzy na rewers naszego dokumentu i już wszystko będzie wiedział.

Kody ograniczeń w prawie jazdy. Oto kilka najbardziej znanych

Kody, o których mowa, znajdują się na rewersie prawa jazdy w rubryce nr 12. Informują one o ograniczeniach lub innych dodatkowych uprawnieniach kierowcy posługującego się dokumentem. Zaznaczone ograniczenia zazwyczaj wynikają ze stanu zdrowia, wieku lub innych okoliczności.

Najczęściej spotykanymi kodami są:

01.01 - wymagane okulary

01.02 - wymagane soczewki kontaktowe

01.03 - wymagane okulary ochronne

01.04 - wymagane szkła przyciemnione

01.05 - wymagana przepaska na oko

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe

02.01 - wymagany aparat słuchowy

03.01 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn górnych

03.02 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn dolnych

05.01 - jazda tylko w godzinach dziennych

05.02 - jazda tylko w strefie zamieszkania

05.03 - jazda tylko w obszarze zabudowanym

05.04 - jazda tylko w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania

Zgodnie z kodami rozpoczynającymi się od 01, kierowca posiada ograniczenia związane ze wzrokiem. Kody szczegółowe takie jak 01.01 informują o tym, że posiadacz prawa jazdy ma obowiązek poruszania się w okularach korekcyjnych. Niezastosowanie się do tego wymogu może zostać potraktowane jak jazda bez wymaganych uprawnień.

Kody uprawnień w prawie jazdy

Poza wymienionymi ograniczeniami, które w niektórych momentach wydają się być absurdalne, w rubryce nr 12 mogą znajdować się kody informujące o dodatkowych uprawnieniach. Uprawnienia wpisane w tej części nie wynikają bezpośrednio z posiadanej kategorii prawa jazdy.

Do najczęściej spotykanych kodów dodatkowych uprawnień należą:

95 - uprawnienia zawodowe do prowadzenia pojazdów ciężarowych i autobusów

96 - uprawnienia do prowadzenia pojazdów z przyczepą o masie całkowitej do 4250 kg, bez konieczności posiadania kategorii B+E

71 - uprawnienia do prowadzenia pojazdów z automatyczną skrzynią biegów

78 - uprawnienia do prowadzenia pojazdów bez pedału sprzęgła

50 - uprawnienia do prowadzenia określonego pojazdu lub nadwozi.

Wszystkie kody można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie wzoru dokumentów, a konkretnie w załączniku nr 1.

Czy za jazdę w okularach można dostać mandat?

Kierowcy, u których lekarz stwierdził wadę wzroku, zazwyczaj stosują się do ograniczeń zaznaczonych w prawie jazdy i używają okularów korekcyjnych. W innym przypadku kierowanie pojazdami mogłoby okazać się dla nich bardzo trudne.

Problem pojawia się, gdy kierowca po kilku latach zmieni swoje preferencje i zamiast okularów korekcyjnych zacznie stosować soczewki kontaktowe. W świetle prawa może być to powodem nałożenia mandatu karnego. Jeśli policjant dopatrzy się, że pomimo wpisanego kodu 01.01, kierowca nie ma okularów korekcyjnych, może nałożyć mandat w wysokości do 1,5 tys. zł.

Jeszcze większy absurd pojawia się, gdy zamiast kodu 01.01, kierowca ma wpisany kod 01.02, mówiący o konieczności stosowania soczewek korekcyjnych podczas jazdy. Jeśli podczas kontroli policjant zauważy, że kierowca używa okularów zamiast soczewek, również może nałożyć na niego mandat karny do 1,5 tys. zł.

W skrajnych przypadkach, np. gdy kierowca niestosujący się do ograniczeń w prawie jazdy spowoduje wypadek, mogą grozić znacznie poważniejsze konsekwencje. Sprawa może trafić do sądu, który może orzec nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów, lecz także karę pozbawienia wolności.

Jak zmienić kod w prawie jazdy?

Na szczęście kody w prawie jazdy mogą ulec zmianie w wyniku badań lekarskich lub psychologicznych, które kierowca musi przeprowadzić w określonych odstępach czasu. Lekarz lub psycholog ma możliwość wydania orzeczenia, które nałoży na kierowcę nowe ograniczenia lub uprawnienia. Dzieje się to np. w przypadku zmian w stanie zdrowia lub zaburzeń psychomotorycznych kierowcy.

Koszt wizyty u lekarza badającego zdolności do kierowania pojazdami wynosi 200 zł, a samo wydanie nowego dokumentu kosztuje 100 zł. W trakcie badań można delikatnie zasugerować lekarzowi, aby oprócz okularów korekcyjnych zalecił także noszenie soczewek kontaktowych. To powinno uchronić nas od ewentualnych konsekwencji podczas kontroli drogowych w przyszłości.

