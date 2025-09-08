Dyskusje nad zmianami w prawie dla kierowców w Unii Europejskiej dotyczyły kilku kwestii - nie tylko obowiązkowych badań lekarskich dla seniorów i ryzyka utracenia przez nich na tej podstawie prawa jazdy. Mowa była także o skróceniu czasu obowiązywania wszystkich praw jazdy i przymusie regularnej wymiany dokumentów.

Na jaki czas wydawane jest prawo jazdy?

Według najnowszych ustaleń prawa jazdy na samochód osobowy i motocykl będą miały 15-letni okres ważności i dotyczy to nie tylko nowych dokumentów, ale również tych wydanych wcześniej, jako bezterminowe. W Polsce bezterminowe prawa jazdy wydawano do 19 stycznia 2013 roku, te wydane później już miały one 15-letni okres ważności.

Co to oznacza dla osób, które mają nadal dokument bezterminowy? Konieczna będzie wymiana blankietu - już na taki posiadający datę ważności. Proces wymiany rozpocznie się w 2028 roku.

Czy badanie lekarskie jest potrzebne do przedłużenia prawa jazdy?

Przed 2013 rokiem terminowe prawa jazdy wydawane były zwykle z uwagi na zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy, a przedłużenie ważności dokumentu wymagało badań lekarskich. A jak to będzie wyglądało w przypadku obecnie wydawanych terminowych praw jazdy dla kierowców co do których nie ma zastrzeżeń odnośnie stanu zdrowia?

Otóż Unia Europejska nie zdecydowała się na wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich, pozostawiając tę decyzję państwom członkowskim. Każdy kraj będzie mógł samodzielnie określić, czy warunkiem uzyskania nowego dokumentu będzie przejście badań potwierdzających zdolność do kierowania pojazdami czy wystarczy samoocena i oświadczenie kierowcy, że czuje się na siłach, by wsiąść za kierownicę.

Jednocześnie jednak projekt nowych regulacji zawiera propozycję nadania lekarzom rodzinnym uprawnienia - a w niektórych przypadkach obowiązku - informowania odpowiednich organów o pacjentach, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.

Na jakie konkretnie rozwiązanie zdecydują się polskie władze i czy konieczne będą badania lekarskie przy przedłużaniu praw jazdy - na razie nie wiadomo.

Co z badaniami lekarskimi dla starszych kierowców?

Władze UE zdecydowały natomiast, że ważność prawa jazdy osób mających przynajmniej 70 lat, nie będzie automatycznie skracana do 5 lat. Nie ma też mowy o unijnym przymusie cyklicznych badań lekarskich - seniorów będą obejmowały takie same zasady, jak młodszych kierujących.

