Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się na rynku chińskim. Państwo Środka nieustannie inwestuje w rozwój elektromobilności i technologie elektrycznych napędów, co już teraz pozwoliło na osiągniecie największego wkładu w globalną sprzedaż samochodów elektrycznych . W samym listopadzie sprzedano tam 1,3 miliona takich pojazdów, a w porównaniu do 2023 roku chiński rynek elektryków wzrósł o 40 proc. I chociaż ten moment wszystko wydaje się być w porządku, prognozy na przyszłość budzą pewne obawy.

Dotychczas wysokie wolumeny sprzedaży pozwalały zarówno dużym, jak i mniejszym firmom utrzymać się na rynku mimo spadających marż. Jednak eksperci przewidują, że sytuacja ta jest nie do utrzymania w przyszłym roku, co będzie skutkowało zwiększonym tempem konsolidacji całej branży.

Chiny zrezygnują z programu dopłat do aut elektrycznych?

To jednak nie wszystko. Analitycy HSBC wskazują na niepewność związaną z polityką gospodarczą Chin, w tym planowane wygaszenie rządowych subsydiów oraz wprowadzenie 5-procentowego podatku od zakupu samochodów elektrycznych.

Podobnie jak miało to miejsce w Europie, to właśnie subsydia odegrały kluczową rolę w zwiększeniu zainteresowania ekologicznymi napędami. Ich ograniczenie może prowadzić do podobnej sytuacji, jak w Niemczech po ogłoszeniu zakończenia programów dopłat. Krótko mówiąc, takie decyzje mogą spowodować załamanie sprzedaży pojazdów elektrycznych.