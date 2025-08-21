Zapomniana funkcja klimatyzacji. Pomaga w tunelach i upale

Czym jest obieg zamknięty i jak działa?

Obieg zamknięty, nazywany także trybem recyrkulacji, to funkcja dostępna zarówno w manualnych, jak i automatycznych systemach klimatyzacji. Jej głównym zadaniem jest zablokowanie dopływu powietrza z zewnątrz do kabiny pasażerskiej. Zamiast tego system wykorzystuje powietrze już znajdujące się wewnątrz pojazdu, które jest filtrowane i ponownie wprowadzane do obiegu. W praktyce oznacza to, że gdy włączymy ten tryb, nasz samochód chronią nas przed zanieczyszczeniami z otoczenia. To rozwiązanie szczególnie przydaje się w tunelach, gdzie koncentracja spalin i innych zanieczyszczeń jest znacznie wyższa niż na otwartej drodze.

Czym jest obieg zamknięty i jak działa? 123RF/PICSEL

Kiedy warto korzystać z obiegu zamkniętego?

Najczęstszym powodem korzystania z obiegu zamkniętego jest potrzeba zablokowania dopływu powietrza z zewnątrz. Na przykład, gdy przed nami jedzie samochód, który emituje intensywny dym z rury wydechowej. Ten tryb przydaje się również, gdy przejeżdżamy przez miejsce, gdzie są wyczuwalne nieprzyjemne zapachy. W sytuacji, gdy nieprzyjemny zapach dostanie się już do układu wentylacji, trudno będzie się go pozbyć z kabiny. Dlatego warto reagować prewencyjnie - na przykład już na wjeździe do tunelu.

Niektórzy producenci samochodów oferują zaawansowane rozwiązania, które automatycznie zamykają obieg w sytuacji, gdy jakość powietrza spadnie poniżej ustalonej normy. Takie systemy wykorzystują specjalne sensory do monitorowania zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym.

Jak szybko schłodzić auto dzięki obiegowi wewnętrznemu?

Obieg wewnętrzny ma jeszcze jedno przydatne zastosowanie - pozwala przyspieszyć regulację temperatury w kabinie. Latem, gdy włączymy klimatyzację wraz z trybem recyrkulacji, schładzanie wnętrza będzie znacznie szybsze. Wystarczy wtedy włączyć klimatyzację na najwyższe obroty, a obieg wewnętrzny zapewni szybkie obniżenie temperatury.

Analogicznie zimą możemy wykorzystać ten tryb do przyspieszenia ogrzewania kabiny. Ponieważ system nie musi ogrzewać zimnego powietrza z zewnątrz, a jedynie to już znajdujące się wewnątrz, proces nagrzewania przebiega efektywniej.

Choć obieg zamknięty ma swoje zalety, nie należy go używać permanentnie. Długotrwałe korzystanie z tej funkcji może prowadzić do zaparowania szyb, ponieważ wilgoć wydzielana przez pasażerów gromadzi się w zamkniętym obiegu bez możliwości odprowadzenia na zewnątrz. Wysokiej klasy systemy klimatyzacji automatycznej potrafią samodzielnie aktywować lub dezaktywować tryb recyrkulacji w zależności od potrzeb. Sensory w pojeździe monitorują temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną, wilgotność oraz nasłonecznienie, automatycznie dostosowując pracę całego systemu.

