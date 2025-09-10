W skrócie Przyszłość motoryzacji w Europie stanie pod znakiem zapytania podczas wrześniowego spotkania unijnych urzędników z przedstawicielami branży.

Zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku spotyka się z krytyką producentów, którzy proponują alternatywne rozwiązania obniżające emisję CO2 bez konieczności całkowitego przejścia na auta elektryczne.

Chińscy producenci samochodów oraz kluczowe znaczenie Chin w produkcji baterii i obróbce metali ziem rzadkich mogą poważnie wpłynąć na rynek europejski i konkurencyjność lokalnych marek.

Przypomnijmy, obecnie unijne przepisy zakładają, że od 2035 roku w Europie nie będzie można rejestrować samochodów emitujących spaliny, za wyjątkiem aut przystosowanych do jazdy wyłącznie na paliwach syntetycznych.

Europejski przemysł motoryzacyjny jeszcze 2-3 lata temu do nowych zasad podchodził entuzjastycznie. Protestów nie było, a np. Stellantis, do którego należy kilkanaście dużych marek (jak Fiat, Opel, Citroen, Peugeot czy Jeep) twierdził, że na napędy elektryczne przejdzie już w 2030 roku, a więc 5 lat wcześniej niż będzie to wymagane.

Na zakazie aut spalinowych skorzystają Chińczycy

Szybko jednak okazało się, że sytuacja nie jest tak kolorowa. Przede wszystkim popyt na samochody elektryczne w Europie nie rósł tak, jak oczekiwali urzędnicy i producenci samochodów. Auta elektryczne były drogie, a sprzedawały się głównie dzięki programom rządowych dopłat.

Do tego okazało się, że głównym beneficjentem nowych przepisów mogą być... Chińczycy. Chińskie marki pojawiły się w Europie z samochodami, które niczym nie ustępowały europejskiej konkurencji, często wręcz ją przewyższały. Dodatkowym asem w chińskim rękawie były atrakcyjne ceny.

Co prawda, ten ostatni atut został częściowo zbity poprzez obłożenie chińskich samochodów unijnymi cłami, ale te można łatwo ominąć, poprzez przeniesienie produkcji do Europy.

Co więcej, wyszło na jaw, że to Chińczycy odpowiadają za 90 proc. światowego przerobu metali ziem rzadkich, praktycznie niezbędnych do produkcji akumulatorów trakcyjnych i siłą rzeczy to właśnie oni są potentatem na rynku baterii, mogąc dyktować ceny i warunki sprzedaży. Tej "broni" już zresztą użyli, gdy w reakcji na amerykańskie cła wprowadzili konieczność zdobycia licencji eksportowych na metale ziem rzadkich, przez co niemal doszło do wstrzymywania produkcji w europejskich zakładach.

Zakaz rejestracji samochodów spalinowych do uchylenia?

W tej sytuacji podejście producentów europejskich do elektromobilności się zmieniło. Zaplanowany na 2035 rok zakaz rejestracji samochodów spalinowych skrytykowali m.in. prezesi Mercedesa i BMW. Z planów zakończenia produkcji samochodów spalinowych w 2030 roku wycofał się również Stellantis.

Prezes europejskiego oddziału tego koncernu Jean-Philippe Imparato na salonie w Monachium zdradził, że ma dwie propozycje na nadchodzące spotkanie z unijnymi urzędnikami, które miałyby zastąpić zakaz rejestracji samochodów spalinowych i przedstawił je już Europejskiemu Stowarzyszeniu Producentów Samochodów (ACEA) i Europejskiemu Stowarzyszeniu Producentów Części Samochodowych (CLEPA).

Powstanie nowa klasa miejskich aut?

Celem obu propozycji jest zmniejszenie emisji CO2, ale bez konieczności przesiadania się na samochody elektryczne.

Pierwsza propozycja zakłada utworzenie mechanizmu "kompensacji" emisji CO2, w ramach którego zezłomowanie starszego samochodu o wyższej emisji i zastąpienie go nowym lub używanym, mającym mniej niż trzy lata, skutkowałoby przyznaniem producentom ulgi w wysokości 70 g CO2 na km. Ulga ta pozwoliłaby producentom uniknąć kar za przekroczenia norm emisji.

Druga propozycja zakłada utworzenie nowej klasy pojazdów - miejskich, o długości do 3,5 m, w których nie byłoby konieczne stosowanie wszystkich obecnie wymaganych systemów wspomagających kierowcę i bezpieczeństwo. Rezygnacja z nich pozwoliłaby produkować samochody spalinowe emitujące mało CO2 (lekkie i z mały silnikami) i niedrogie - ich cena wynosiłaby poniżej 15 tys. euro, czyli mniej niż 65 tys. zł. Dla porównania - za tanie samochody elektryczne uważa się dziś pojazdy kosztujące poniżej 25 tys. euro (ok. 105 tys. zł).

Europa jeździ starymi autami. I będzie coraz starszymi

Imparato powiedział również, że obecnie Europa powinna się skupić na odświeżeniu floty pojazdów. Po europejskich drogach jeździ dziś 250 mln samochodów, a ich średni wiek to 12 lat (w Polsce - ponad 15 lat). Aż 150 milionów aut ma więcej niż 10 lat. Co gorsza, wzrost cen samochodów, który wywołany został unijnymi przepisami, powoduje spadek popytu - w efekcie, jeśli sytuacja się nie zmieni, to co roku średnia wieku aut w Europie będzie rosła o miesiąc.

Jak powiedział prezes Stellants Europe, jeszcze w 2018 roku na Starym Kontynencie można było kupić 49 modeli w cenie do 15 tys. euro. Dziś takich samochodów już niemal nie ma.

Spotkanie przedstawicieli europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i władz Unii Europejskiej ma się odbyć już 12 września w Brukseli.

