Niepokojące dane dotyczące polskiej motoryzacji przytacza Business Insider. W grudniu 2024 roku w Polsce wyprodukowano zaledwie 9,4 tys. samochodów osobowych, co oznacza spadek o 58 proc. w porównaniu z grudniem 2023 roku. W całym 2024 roku liczba wyprodukowanych pojazdów wyniosła 216 tys., notując spadek o 27,9 proc. rok do roku. Dane te wyraźnie ukazują skalę ograniczeń w zamówieniach zachodnich koncernów, które coraz częściej poszukują tańszych alternatyw produkcyjnych poza Polską.

Problemy polskiego przemysłu motoryzacyjnego wykraczają daleko poza samą produkcję samochodów. W kwietniu ubiegłego roku koncern Stellantis ogłosił zakończenie produkcji w fabryce silników spalinowych w Bielsku-Białej. W grudniu z polskich taśm montażowych zjechało jedynie 85,5 tys. silników, podczas gdy w całym 2024 roku wyprodukowano ich 1,63 mln, co oznacza spadek o ponad 27 proc. rok do roku. Narastające trudności dotykają także dostawców części samochodowych operujących na terenie naszego kraju. Redukcje etatów zapowiedziały takie przedsiębiorstwa jak Forvia, Valeo oraz Aptiv. Tymczasem jak wynika z danych GUS - branża motoryzacyjna to kluczowy segment polskiego eksportu. W 11 miesiącach 2024 r. odpowiedzialna była za aż 11 proc. sprzedaży zagranicznej towarów.

Eksperci jednogłośnie przyznają, że sytuacja, w jakiej znalazła się europejska branża motoryzacyjna, jest ciężka. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, by tendencja szybko się odwróciła. Tomasz Bęben - prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych – już jakiś czas temu podkreślał , że firmy muszą liczyć się z tym, że przyszedł trudny czas. Jednocześnie zwrócił uwagę, że zwolnienia nie powinny nikogo dziwić.

Wśród wielu negatywnych informacji dotyczących polskiej branży motoryzacyjnej pojawia się jednak jeden pozytywny akcent – sektor produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych. W grudniu 2024 roku w zakładach należących do koreańskich, niemieckich, szwedzkich i tureckich gigantów wyprodukowano 1,2 mln baterii samochodowych, co oznacza wzrost o 15,4 proc. rok do roku.