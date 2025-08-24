W skrócie Samochody osobowe znacząco zwiększyły swoje rozmiary w ostatnich dekadach, co staje się problemem na wąskich drogach i w strefach remontowych.

Nowoczesne auta, szczególnie SUV-y, często przekraczają szerokość dwóch metrów, co ogranicza możliwość korzystania z niektórych pasów ruchu.

Eksperci zalecają zachowanie ostrożności, jazdę na suwak i unikanie jazdy równoległej na wąskich odcinkach dróg.

Analiza zmian w wymiarach samochodów osobowych jednoznacznie pokazuje, że współczesne modele są znacznie szersze niż ich odpowiednicy sprzed kilku dekad. Przykładowo, w latach 70. kompaktowe pojazdy, takie jak Volkswagen Golf, miały średnią szerokość wynoszącą 1,6 metra. Obecnie samochody z tego samego segmentu są przeciętnie o około 20 centymetrów szersze.

Rosnące rozmiary samochodów problemem dla kierowców

Rosnące wymiary aut mają swoje przyczyny - od wymogów bezpieczeństwa, przez oczekiwania klientów dotyczące komfortu, aż po rosnącą popularność SUV-ów i crossoverów. Konsekwencje tego zjawiska są jednak coraz bardziej odczuwalne przez użytkowników dróg. Problemy pojawiają się zwłaszcza w miejscach zwężeń, szczególnie przy remontach dróg i autostrad. Pas ruchu, który na planach inżynierów miał być wystarczający, w praktyce staje się dla kierowców testem cierpliwości i precyzji.

Dobrym przykładem skali problemu są niemieckie autostrady. W strefach robót drogowych występujących u naszych zachodnich sąsiadów, pasy ruchu - zwłaszcza lewy - są często ograniczone do maksymalnej szerokości pojazdu wynoszącej dwa metry. Statystyki wskazują jednak, że już od kilku lat około 70 proc. nowo rejestrowanych samochodów wraz z lusterkami zewnętrznymi przekracza ten wymiar. Oznacza to, że w praktyce dostęp do lewego pasa mają jedynie pojazdy małogabarytowe i motocykle.

Jak bezpiecznie przejechać przez odcinki remontowanych dróg?

Niemiecki automobilklub ADAC od dawna bije na alarm - współczesne samochody są zbyt szerokie, a pasy ruchu w strefach robót drogowych zbyt wąskie. Dlatego eksperci przygotowali specjalny poradnik, który ma ułatwić kierowcom życie podczas jazdy w takich warunkach.

Rada numer jeden brzmi - trzymaj się prawej strony i nie licz, że lewy pas pozwoli na szybszą jazdę. Różnica prędkości rzędu 10 km/h na pięciokilometrowym odcinku to tylko 25 sekund "oszczędności" - cena, za którą często płaci się stresem i ryzykiem.

Eksperci ADAC wskazują również, że jedną z głównych przyczyn wypadków w strefach robót drogowych są kolizje z pojazdami znajdującymi się na pasie obok. Dlatego zalecają ograniczenie jazdy równoległej, utrzymywanie większych odstępów i świadome unikanie manewrów, które mogą zwiększyć ryzyko kontaktu bocznego.

Jednocześnie niemiecki automobilklub podkreśla, że korki przed placami budowy można znacząco ograniczyć, jeśli kierowcy przestrzegają prostych reguł. Kluczowa z nich to jazda "na suwak" . Zamiast wciskać się chaotycznie w połowie zwężenia, należy dojechać do jego końca i dopiero wtedy zmienić pas.

