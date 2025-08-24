Współczesne auta zbyt szerokie na drogi. Raport nie pozostawia złudzeń

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

W ostatnich latach w motoryzacji widoczny jest wyraźny trend wzrostu rozmiarów samochodów osobowych. Pojazdy, które jeszcze dziesięć lat temu bez problemu mieściły się na wąskich pasach ruchu i w ciasnych uliczkach, dziś zaczynają sprawiać kierowcom trudności. Najbardziej odczuwalne problemy pojawiają się w miejscach zwężeń, szczególnie przy remontach dróg i autostrad.

Za szerokie samochody nie mieszczą się w miejscach zwężeń | Fot. ilustracyjna
Za szerokie samochody nie mieszczą się w miejscach zwężeń | Fot. ilustracyjna Piotr KamionkaReporter

W skrócie

  • Samochody osobowe znacząco zwiększyły swoje rozmiary w ostatnich dekadach, co staje się problemem na wąskich drogach i w strefach remontowych.
  • Nowoczesne auta, szczególnie SUV-y, często przekraczają szerokość dwóch metrów, co ogranicza możliwość korzystania z niektórych pasów ruchu.
  • Eksperci zalecają zachowanie ostrożności, jazdę na suwak i unikanie jazdy równoległej na wąskich odcinkach dróg.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Analiza zmian w wymiarach samochodów osobowych jednoznacznie pokazuje, że współczesne modele są znacznie szersze niż ich odpowiednicy sprzed kilku dekad. Przykładowo, w latach 70. kompaktowe pojazdy, takie jak Volkswagen Golf, miały średnią szerokość wynoszącą 1,6 metra. Obecnie samochody z tego samego segmentu są przeciętnie o około 20 centymetrów szersze.

Rosnące rozmiary samochodów problemem dla kierowców

Rosnące wymiary aut mają swoje przyczyny - od wymogów bezpieczeństwa, przez oczekiwania klientów dotyczące komfortu, aż po rosnącą popularność SUV-ów i crossoverów. Konsekwencje tego zjawiska są jednak coraz bardziej odczuwalne przez użytkowników dróg. Problemy pojawiają się zwłaszcza w miejscach zwężeń, szczególnie przy remontach dróg i autostrad. Pas ruchu, który na planach inżynierów miał być wystarczający, w praktyce staje się dla kierowców testem cierpliwości i precyzji.

Dobrym przykładem skali problemu są niemieckie autostrady. W strefach robót drogowych występujących u naszych zachodnich sąsiadów, pasy ruchu - zwłaszcza lewy - są często ograniczone do maksymalnej szerokości pojazdu wynoszącej dwa metry. Statystyki wskazują jednak, że już od kilku lat około 70 proc. nowo rejestrowanych samochodów wraz z lusterkami zewnętrznymi przekracza ten wymiar. Oznacza to, że w praktyce dostęp do lewego pasa mają jedynie pojazdy małogabarytowe i motocykle.

Zobacz również:

Szerokie ulice są bardziej niebezpieczne niż wąskie. Naukowcy apelują
Wiadomości

Chcemy by na drogach było bezpieczniej? Trzeba je zwęzić

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

    Jak bezpiecznie przejechać przez odcinki remontowanych dróg?

    Niemiecki automobilklub ADAC od dawna bije na alarm - współczesne samochody są zbyt szerokie, a pasy ruchu w strefach robót drogowych zbyt wąskie. Dlatego eksperci przygotowali specjalny poradnik, który ma ułatwić kierowcom życie podczas jazdy w takich warunkach.

    • Rada numer jeden brzmi - trzymaj się prawej strony i nie licz, że lewy pas pozwoli na szybszą jazdę. Różnica prędkości rzędu 10 km/h na pięciokilometrowym odcinku to tylko 25 sekund "oszczędności" - cena, za którą często płaci się stresem i ryzykiem.
    • Eksperci ADAC wskazują również, że jedną z głównych przyczyn wypadków w strefach robót drogowych są kolizje z pojazdami znajdującymi się na pasie obok. Dlatego zalecają ograniczenie jazdy równoległej, utrzymywanie większych odstępów i świadome unikanie manewrów, które mogą zwiększyć ryzyko kontaktu bocznego.
    • Jednocześnie niemiecki automobilklub podkreśla, że korki przed placami budowy można znacząco ograniczyć, jeśli kierowcy przestrzegają prostych reguł. Kluczowa z nich to jazda "na suwak". Zamiast wciskać się chaotycznie w połowie zwężenia, należy dojechać do jego końca i dopiero wtedy zmienić pas.
    Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy?Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze