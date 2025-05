Jazda na suwak to przepis, który jest “płynny”. Kiedy ją stosować?

Jazda na suwak to przepis, który dzieli polskich kierowców jak mało który. Wprowadzony w październiku 2019 roku wydaje się prosty w teorii, ale w praktyce okazuje się jedną z najbardziej kontrowersyjnych i źle rozumianych zasad ruchu drogowego. W ustawie Prawo o ruchu drogowym opisano tę regułę w taki sposób, że kierowcy mają czasem wątpliwości, co do tego, kiedy jazdę na suwak stosować, a kiedy nie.