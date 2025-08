Od momentu podpisania umowy wyłoniony wykonawca będzie miał 18 tygodni (ok. 4,5 miesiąca) na zrealizowanie inwestycji. Wynika to z warunków ogłoszonego przetargu. W tym czasie będzie musiał dostarczyć i zamontować cały system odpowiedzialny za odcinkowy pomiar prędkości w tunelu pod Zielonkami. Oznacza to, że prace zakończą się jeszcze przed nadejściem zimy. W podobnym czasie dojdzie również do uruchomienia systemu, który od tej pory będzie pilnował przestrzegania ograniczeń prędkości na S52.