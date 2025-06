23 grudnia 2024 r. otwarto tunel o długości 653 m, szerokości 37 m i wysokości 6 m, będący częścią Północnej Obwodnicy Krakowa. To jeden z kluczowych elementów tzw. ringu wokół Krakowa, czyli planowanej autostradowej obwodnicy, która ma połączyć drogi ekspresowe S7 i S52 zapewniając sprawny przejazd wokół stolicy Małopolski. Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że niezbędne będzie wyłączenie tunelu z ruchu na dwie kolejne noce.

Tunel w Zielonkach na Północnej Obwodnicy Krakowa zostanie zamknięty dla ruchu w nocy z 11 na 12 oraz z 12 na 13 czerwca w godzinach od 21.00 do 5.00 z powodu prac serwisowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ w tym czasie ruch zostanie skierowany na objazdy.

W godzinach zamknięcia tunelu kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Wyznaczono objazdy - zmotoryzowani jadący w kierunku Warszawy zostaną poprowadzeni od węzła Zielonki Trasą Wolbromską do ul. Opolskiej, a następnie al. 29 Listopada do węzła Węgrzce, gdzie wrócą na S52. Analogiczna trasa obowiązuje dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku, w stronę autostrady A4.

Tunel w Zielonkach został otwarty w ubiegłym roku. To część ringu Krakowa

Północna Obwodnica Krakowa otwarta pod koniec grudnia 2024 r. liczy 12,3 km długości i przebiega wzdłuż północnych granic miasta oraz przez gminy Wielka Wieś oraz Zielonki. Ma po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, jednak obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 100 km/h.

Z uwagi na zakręty w tunelu w Zielonkach oraz bliskość węzła Batowice w przypadku tunelu w Dziekanowicach, w obu tych obiektach obowiązuje ograniczenie do 80 km/h. GDDKiA podkreśla, że to jedyna obwodnica w Polsce, na której znajdują się dwa tunele. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1,4 mld zł, z czego 789,6 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.