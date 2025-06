Budowa S19 między Babicą a Jawornikiem to inwestycja o szczególnie skomplikowanym charakterze, wymagająca monumentalnych obiektów inżynieryjnych.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 między Babicą a Jawornikiem to inwestycja wyjątkowa nie tylko ze względu na lokalizację, ale przede wszystkim na jej skomplikowany charakter. Trasa wymaga budowy monumentalnych podpór obiektów inżynieryjnych oraz wzmocnień, do wykonania których użyto ogromnych ilości stali, betonu i specjalistycznego sprzętu. Sporym wyzwaniem okazały się też przydrożne kapliczki będące nieodłączny elementem podkarpackiego krajobrazu.

Zgodnie z projektem drogi ekspresowej zaplanowano poszerzenie jezdni w miejscu, gdzie znajdowała się jedna z kapliczek. Konieczne okazało się jej przeniesienie, aby nie kolidowała z przebiegiem nowej trasy S19. To wyjątkowe, charakterystyczne dla Podkarpacia obiekty o dużym znaczeniu historycznym i artystycznym.

W trosce o zachowanie tego cennego obiektu wyznaczono nowe miejsce lokalizacji, oddalone o około 50 metrów od pierwotnego położenia. Wykonawca przeniósł kapliczkę, a do zakończenia pozostały jeszcze prace wykończeniowe

To wyjątkowy odcinek S19. Zachwyca liczbą i wielkością obiektów inżynieryjnych

Projekt budowy trasy S19 na tym odcinki zakłada budowę wielu obiektów inżynieryjnych, w tym aż ośmiu estakad na bardzo wysokich podporach. Największa z nich będzie miała ok. 1,15 km długości, a jej filary sięgną nawet 100 m wysokości.0

Droga ekspresowa S19 stanowiąca część międzynarodowego szlaku Via Carpatia będzie liczyć 580 km i poprowadzi od Kuźnicy na granicy z Białorusią, przez województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie, do Barwinka na granicy ze Słowacją. Obecnie do dyspozycji kierowców jest 187 km trasy głównie na odcinku między Lublinem a Rzeszowem. W realizacji znajduje się 25 odcinków o łącznej długości 342 km, z czego 15 odcinków o łącznej długości blisko 200 km jest już na etapie prac budowlanych.