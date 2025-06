Istnieją dwa sposoby, którymi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozyskuje dane na temat natężenia ruchu na drogach krajowych. Pierwszy z nich to Generalne Pomiary Ruchu (GPR), które wykonuje się co 5 lat na całej sieci dróg krajowych. Drugi polega na bieżącym monitorowaniu wybranych odcinków sieci drogowej za pomocą kilkuset automatycznych czujników, czyli tzw. Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR).

W zebranych danych można dostrzec różne tendencje dotyczące ruchu drogowego w naszym kraju. Widać, jak zmienia się sposób poruszania się po Polsce i które drogi zyskują na znaczeniu. Co więcej, wnioski z ostatnich analiz dają wiele do myślenia nie tylko w kontekście infrastruktury, lecz także w kontekście nawyków kierowców. GDDKiA kładzie duży nacisk na jakość pozyskiwanych danych, dlatego dwa razy w roku urządzenia SCPR są poddawane pomiarom sprawdzającym. Ponadto wszystkie dane poddawane są kompleksowej weryfikacji w wieloetapowym procesie ich przetwarzania.

Obrazuje to decyzje kierowców, którzy coraz częściej wybierają autostrady i drogi ekspresowe. Jest to zapewne spowodowane nie tylko potrzebą poczucia komfortu podczas podróży, ale także rozbudowaną siecią dróg szybkiego ruchu. Drogi krajowe stają się coraz częściej zaledwie łącznikiem pomiędzy szczegółowymi lokalizacjami.

W przypadku dróg o znaczeniu gospodarczym zaobserwowano, że natężenie ruchu było zbliżone do danych z 2019 i 2022. Podobne wnioski można wysnuć, obserwując dane dotyczące dróg turystyczno-rekreacyjnych. W miesiącach wakacyjnych tj. lipiec i sierpień, ruch nieznacznie wzrósł o ok. 9 proc. na drogach gospodarczych, natomiast w przypadku dróg o charakterze turystyczno-rekreacyjnych zaobserwowano wzrost o 32-36 proc.

Równie interesująco prezentują się uśrednione dane tygodniowe. Pokazują one w jaki sposób zmienia się ruch w zależności od dnia tygodnia. W 2024 roku zaobserwowano, że uśrednione wahania ruchu dobowego na drogach o gospodarczym charakterze były zbliżone do tych, które obserwowano w poprzednich latach. We wtorki ruch miał zbliżoną wartość do SDRR, czyli średniej dobowej ruchu rocznego, a w piątki najwyższą. Z kolei w soboty i niedziele wartości były najniższe.