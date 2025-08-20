Kryzys w europejskiej motoryzacji pogłębia się, a prognozy na 2025 rok malują coraz bardziej ponury obraz. Obecnie największe problemy notuje niemiecki przemysł samochodowy - od wielu miesięcy przygnieciony falą nieopłacalności i masowych zwolnień. Trudności sektora rykoszetem uderzają także w firmy z branży inżynierii mechanicznej oraz dostawców komponentów.

Kryzys pochłonął firmę działającą od 130 lat

Niedawno niemiecki przemysł motoryzacyjny stracił kolejnego gracza. 15 lipca 2025 roku Werkzeugbau Laichingen - firma z ponad 130-letnią tradycją - złożyła wniosek o upadłość do Sądu Rejonowego w Stuttgarcie. Tymczasowy syndyk, Martin Mucha, podkreślił, że to właśnie malejąca liczba zamówień i zaostrzone warunki finansowe ostatecznie przesądziły o losie przedsiębiorstwa.

Trwają rozmowy z klientami i inwestorami

Firma z siedzibą w Laichingen, specjalizująca się w produkcji obrabiarek dla przemysłu motoryzacyjnego, zatrudnia obecnie około 100 osób. Złożony wniosek o upadłość nie musi jednak oznaczać końca jej działalności. Zarząd przekonuje, że to krok w stronę uporządkowania finansów i szansa na nowe otwarcie. Obecnie syndyk bada, czy spółka może skutecznie kontynuować działalność, a równolegle toczą się rozmowy z kontrahentami i potencjalnymi inwestorami.

Upadłość kolejnej firmy to gigantyczny cios dla całego regionu

Jak podkreślają niemieckie media, bankructwo firmy z Laichingen to nie tylko problem lokalny, lecz także sygnał pogłębiającego się kryzysu w Badenii-Wirtembergii. Region już wcześniej doświadczył podobnych wstrząsów - kilka miesięcy temu zamknięto zakład Ruster, a jeszcze wcześniej Allgaier Automotive ogłosił konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonej restrukturyzacji.

