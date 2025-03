Jakiś czas temu masową redukcję zatrudnienia zapowiedział niemiecki gigant - Continental . Zwolnienia objęły blisko 3 tys. pracowników z działu badań i rozwoju. Dziś zachodnie media informują o kłopotach innego dużego gracza na rynku części samochodowych - chodzi o przedsiębiorstwo Allgaier Automotive. Producent przez lata dostarczała kluczowe komponenty do największych producentów samochodów.

Allgaier Automotive ogłosiło upadłość. To cios dla całego regionu

Mimo intensywnych wysiłków zarządcy upadłościowego Michaela Pluty, nie udało się znaleźć inwestora chętnego do przejęcia Allgaier Automotive. W 2024 roku wycofał się ostatni potencjalny nabywca, co ostatecznie przypieczętowało los firmy. Po miesiącach niepewności stało się jasne, że jeden z największych dostawców części samochodowych zakończy działalność, a ponad 750 pracowników straci zatrudnienie. Wszyscy z nich zostaną jednak objęci specjalnym programem wsparcia do 2026 roku, mającym pomóc im w znalezieniu nowej pracy.