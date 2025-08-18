W skrócie Liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych w Polsce gwałtownie wzrosła, w ciągu miesiąca odnotowano ponad 700 zdarzeń, z czego ponad 400 dotyczyło dzieci.

Najwięcej wypadków miało miejsce w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, a urazy kończyn i głowy są najczęstsze, często wymagające pobytu w szpitalu.

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowe przepisy dotyczące obowiązku jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży oraz reguluje zasady korzystania z hulajnóg i innych UTO.

Dyżurni Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) przeanalizowali wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych, do których doszło od 27 czerwca do 28 lipca bieżącego roku. Wyniki są zatrważające, ponieważ łącznie doszło do 756 zdarzeń - 422 z udziałem dzieci oraz 334 z udziałem dorosłych.

Wraz z rozpoczęciem wakacji mogliśmy zauważyć wzmożoną liczbę hulajnóg elektrycznych. Jeszcze kilka lat temu podobny trend dotyczył quadów, które dziś zostały zastąpione urządzeniami UTO w najróżniejszej formie. Wśród młodzieży prym wiodą hulajnogi elektryczne, a szczególnym zainteresowaniem cieszy się jedna marka, której modele rozpędzają się nawet do 70 km/h.

756 zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych w ciągu jednego miesiąca. Ratownicy biją na alarm

W ciągu jednego miesiąca odnotowano 756 wypadków z udziałem hulajnóg, a najczęściej uczestniczyły w nich osoby w wieku od 10 do 19 lat (381 zdarzeń, 51,2 proc.). To potwierdzenie wszystkich apeli z ostatnich tygodni, gdzie ratownicy oraz policjanci zwracali uwagę na rosnący problem jeżdżących dzieci, a lekarze podkreślali, jak niebezpieczna jest jazda bez kasku. Chociaż jest to szybki i wygodny środek transportu, nawet na krótkich trasach nie należy zapominać o bezpieczeństwie - medycy alarmują, że uderzenie głową w twardą powierzchnię może skutkować ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym, a nawet śmiercią.

Podział wiekowy uczestników zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. KCMRM materiały prasowe

Do wypadków na hulajnogach elektrycznych w analizowanym okresie najczęściej dochodziło w miastach liczących ponad 10 tys. mieszkańców - 492 zdarzenia, a do 264 w mniejszych miejscowościach i wsiach, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys.

75 proc. wypadków na hulajnogach elektrycznych kończyło się przewiezieniem do szpitala. Najczęściej dochodziło do urazów kończyn

W przypadku 597 zdarzeń niezbędne było przetransportowanie kierującego na SOR, do izby przyjęć lub centrum urazowego. Co ciekawe, aż 74 osoby nie wyraziły zgody na udzielenie pomocy, a 64 pozostały na miejscu zdarzenia. 19 poszkodowanych zabrano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rosnąca liczba wypadków z udziałem UTO sprawia, że w połowie lipca Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku ochronnym przez dzieci i młodzież do lat 16 podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Co ważne, nowe regulacje mają również obowiązywać w strefach zamieszkania, a nieprzestrzeganie przepisów będzie wiązało się z mandatem karnym.

Legalna jazda hulajnogą elektryczną. Najważniejsze przepisy 2025

Na rynku dostępne są najróżniejsze modele, jednakże należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość, z jaką można poruszać się elektryczną hulajnogą, wynosi 20 km/h. Osoby między 10. a 18. rokiem życia muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T, natomiast dzieci poniżej 10 lat nie mogą jeździć hulajnogą z silnikiem elektrycznym po drodze publicznej. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania oraz jazda pod opieką osoby dorosłej.

Na hulajnodze nie wolno przewozić innych osób, zwierząt i ładunków. Ministerstwo Infrastruktury materiały prasowe

Hulajnogą elektryczną należy poruszać się drogą dla rowerów, pasem ruchu dla rowerów lub jezdnią, po której pojazdy mogą poruszać się z szybkością nie większą niż 30 km/h. Wyjątkiem jest jazda po chodniku wzdłuż jezdni, na której obowiązuje większe ograniczenie prędkości i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Wówczas należy utrzymywać prędkość zbliżoną do pieszego.

