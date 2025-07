Wakacyjna podróż samochodem w nieznane? Assistance zapewni spokój na urlopie

Gdy wakacje zamieniają się w stres

Wyobraźmy sobie sytuację: jesteśmy już daleko od domu, gdzieś w Słowenii. Samochód zaczyna wydawać niepokojące dźwięki, po chwili zatrzymuje się zupełnie. Silnik odmawia współpracy. Tymczasem temperatura sięga 35 stopni, dzieci marudzą, a do najbliższego miasta mamy dobre 60 km. Nie znamy języka, a lokalna pomoc drogowa żąda zawrotnej kwoty za samo przyjechanie. Holowanie za granicą? Boimy się zapytać o cenę. Zamiast pić chłodne napoje nad Adriatykiem, stoimy na rozgrzanym asfalcie. Po podliczeniu wszystkich kosztów podejmujemy trudną decyzję - trzeba wracać, nie stać nas na tak drogie wakacje.

To właśnie ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo przydałoby się dobre ubezpieczenie z pakietem Assistance. Ale go nie mamy. Bo przecież "jakoś to będzie", "kiedy ostatni raz wysiadło nam auto?", "przecież niedawno robiliśmy przegląd", "to Europa, a nie koniec świata".

Wakacje z Assistance? Zupełnie inna opowieść

A teraz inny scenariusz. Ten sam wyjazd, ta sama trasa, ta sama sytuacja - awaria silnika pośrodku niczego w Słowenii. Ale tym razem mamy wykupione Auto Assistance w LINK4. Co robimy? Dzwonimy pod numer podany w polisie. W ciągu kilkunastu minut otrzymujemy konkretne informacje: ile czasu potrwa przyjazd lawety oraz na jaką maksymalną odległość możemy holować pojazd w ramach ubezpieczenia. Mamy też możliwość wyboru miejsca holowania w obrębie limitu kilometrów dostępnych w posiadanym wariancie assistance. LINK4 organizuje holowanie pojazdu. Jeśli zdecydowaliśmy się na wariant podstawowy - do 200 km, w Auto Assistance Plus - do 500 km, a w Komfort - aż do 750 km w Europie. W najwyższym wariancie dostajemy też samochód zastępczy do 5 dni w razie awarii. Kiedy odbierzemy naprawione auto, możemy spokojnie kontynuować naszą wakacyjną podróż. I choć początkowo awaria w trasie kosztowała nas trochę stresu, to ostatecznie wspominać ją będziemy nie jako koszmar, ale wakacyjną przygodę z happy endem.

Po co nam Auto Assistance?

Polisa w LINK4 to nie tylko pokrycie kosztów holowania, możemy liczyć na naprawdę szeroki zakres świadczeń 123RF/PICSEL

Rozładowany akumulator gdzieś na pustkowiu, przebita opona na drodze do Zadaru, albo... brak paliwa, bo stacja benzynowa w Austrii była akurat zamknięta. W takich chwilach może być potrzebna pomoc na miejscu lub holowanie. Koszty? Od kilkuset do nawet ponad 1000 euro.

Ale polisa w LINK4 to nie tylko pokrycie kosztów holowania. Możemy liczyć na naprawdę szeroki zakres świadczeń: pomoc drogową, samochód zastępczy, opiekę nad dziećmi i zwierzętami, jeśli trafimy do szpitala. A nawet transport nas i naszych bliskich do miejsca docelowego lub do domu. To też infolinia, na której dowiemy się o warunkach pogodowych, opłatach drogowych, warunkach na przejściu granicznym, możliwości wypożyczenia pojazdu, a nawet… repertuarze lokalnego kina, jeśli na wakacjach zaskoczy nas deszcz!

Który wariant Assistance wybrać?

LINK4 oferuje aż trzy warianty ubezpieczenia, które dzięki temu dopasujemy do swoich potrzeb.

Podstawowy Auto Assistance to holowanie pojazdu po wypadku lub awarii do 200 km (również za granicą) i samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży.

Wariant Auto Assistance Plus umożliwia holowanie auta do 500 km. Auto zastępcze dostaniemy na 5 dni w razie kradzieży lub wypadku, a w przypadku awarii - na 3 dni.

Najszerszy zakres zapewnia Auto Assistance Komfort: holowanie nawet do 750 km poza granicami i bez limitów - w Polsce. Z kolei auto zastępcze dostaniemy aż do 10 dni po wypadku lub kradzieży oraz do 5 dni po awarii.

Assistance nie jest luksusem. To inwestycja w spokój ducha na wakacjach.

Wiadomo, przed wakacjami liczy się każdy grosz, ale są rzeczy, na których nie należy oszczędzać. Z Auto Assistance w LINK4 zyskujemy coś więcej niż holowanie lub auto zastępcze. Zyskujemy komfort, że w razie wypadku czy awarii nie jesteśmy pozostawiani sami sobie.

Płatna współpraca