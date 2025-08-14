Kiedy ciężarówki nie mogą jeździć w 2025 roku?

Zgodnie z polskim prawem (rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach) zakaz ruchu ciężarówek o masie całkowitej przekraczającej 12 ton obowiązuje w dni wolne od pracy oraz w niektóre weekendy, również w dni poprzedzające ważne święta. Lista dni, w które kierowcy tych pojazdów nie mogą wyjechać na drogi w 2025 roku, wygląda następująco:

1 stycznia - Nowy Rok

20 kwietnia - pierwszy dzień Wielkanocy

21 kwietnia - drugi dzień Wielkanocy

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

8 czerwca - Zielone Świątki

19 czerwca - Boże Ciało

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

W te dni kierowcy nie mogą wyjechać na drogi w godzinach 8:00-22:00. Ale zakaz ruchu dla ciężarówek nie ogranicza się tylko do wyżej wymienionej listy. Jak stanowi polskie prawo, zakazy, znacznie krótsze, bo kilkugodzinne, obowiązują również w dni, które poprzedzają święta państwowe. Te działają w godzinach 18:00-22:00.

Wyjątek w tej kwestii stanowią wyłącznie dni poprzedzające Nowy Rok (1 stycznia), pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia), a także Święto Trzech Króli (6 stycznia).

Czy w wakacje 2025 jest zakaz jazdy dla ciężarówek?

Co więcej, zgodnie z polskim prawem kierowcy pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton muszą stosować się również do zakazów obowiązujących w dwa ostatnie weekendy czerwca oraz we wszystkie weekendy w lipcu i sierpniu. Zakazy jazdy ciężarówek w wakacyjne weekendy mają zwiększać bezpieczeństwo na drogach w okresie, kiedy wielu Polaków udaje się w trasę w celach urlopowych.

Wówczas w piątki poprzedzające wakacyjne weekendy obowiązuje on w godzinach od 18:00 do 22:00 (w najbliższy piątek wyjątkowo z uwagi na wspomniane już święto zakaz będzie obowiązywał od 8:00 do 22:00). W soboty zakaz funkcjonuje w godzinach 14:00-22:00, a w niedzielę 8:00-22:00. Do końca wakacji kierowcy tych pojazdów muszą być przygotowani na przymusowe przerwy w pracy jeszcze w następujące weekendy:

15-17 sierpnia

22-24 sierpnia

29-31 sierpnia

Czy 15 sierpnia mogą jeździć ciężarówki?

Jak łatwo wywnioskować, z uwagi na nadchodzące święto 15 sierpnia, już dziś, 14 sierpnia, od godziny 18:00 kierowcy ciężarówek muszą być przygotowani na przymusowe postoje. Ponadto z uwagi na wspomniany już wakacyjny weekend, zakazy obowiązywać będą w następujących porach:

czwartek, 14 sierpnia: 18:00-22:00

piątek, 15 sierpnia: 8:00-22:00 (choć to piątek wakacyjny, ważniejsze jest, że tego dnia wypada święto)

sobota, 16 sierpnia: 14:00-22:00

niedziela, 17 sierpnia: 8:00-22:00

Kogo nie dotyczy zakaz dla ciężarówek?

Choć dla większości kierowców ciężarówek najbliższe pół tygodnia oznacza przestoje w pracy, znajdą się również tacy, których będziemy mogli spotkać na drogach, a to wszystko zgodnie z prawem. Cześć z pojazdów jest zwolniona z zakazów za sprawą ładunku, który przewożą. Chodzi tutaj o transporty przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych, a także artykułów psujących się szybko. Ponadto z zakazu zwolnione są transporty zwierząt oraz pojazdy uczestniczące w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy awarii.

Oprócz tego ze stosowania się do przepisów wyłączone są również ciężarówki wracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku (posiadającego siedzibę w Polsce), które opuściły nasz kraj poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu w odległościd0 50 km od miejsca przekroczenia granicy i oczekujące na granicy na wyjazd z Polski.

Jaka jest kara za jazdę na zakazie ciężarówek?

Jeżeli jednak kierowca takiej ciężarówki nie spełnia wyżej wymienionych warunków, ale uzna, że będzie kontynuował trasę mimo obowiązującego zakazu, może spodziewać się poważnej kary. Kierowca może otrzymać grzywnę w wysokości 200-500 zł. Zarządzającemu transportem z kolei grozi kara do 1 tys. zł, a przewoźnikowi do 2 tys. zł.

