W skrócie Elon Musk może zarobić nawet 975 mld dolarów w ciągu 10 lat dzięki nowemu pakietowi akcji Tesli, jednak musi spełnić bardzo ambitne warunki.

Pakiet składa się z 12 transz, wypłacanych po osiągnięciu trudnych celów, takich jak wzrost wartości giełdowej Tesli czy sprzedaż milionów samochodów i robotów.

Zarząd Tesli przyznał, że negocjacje z Muskiem były trudne, a sam Musk groził odejściem z firmy i skupieniem się na innych projektach.

O planie wynagrodzenia Muska zarząd Tesli poinformował w nocie złożonej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Firma zwróciła się do akcjonariuszy o zatwierdzenie 10-letniego pakietu, który dałby Muskowi do 423 mln akcji.

975 mld dolarów dla Muska. Ale są warunki

Pakiet składa się z 12 transz, które miałyby być wypłacane po osiągnięciu ambitnych celów. Pierwsza z nich po osiągnięciu przez spółkę wartości giełdowej 2 bilionów dolarów, czyli jej podwojeniu wobec obecnego stanu. Ostatnia transza zakłada osiągnięcie wartości 8,5 bln dolarów. Inne warunki to m.in. sprzedaż:

20 mln samochodów Tesli,

1 miliona humanoidalnych robotów Optimus

1 miliona autonomicznych robotaksówek.

To kolejne gigantyczne wynagrodzenie przyznane Muskowi przez zarząd Tesli. W ubiegłym roku sąd w Delaware unieważnił poprzedni pakiet akcji Tesli - wart dzisiaj 85 mld dolarów - przyznany Muskowi w 2018 r. W odpowiedzi na skargę części akcjonariuszy sąd uznał, że zarząd spółki i jego członkowie nie mają rzeczywistej niezależności. Spółka odwołała się od tej decyzji.

Porównali Muska z innymi prezesami

Przyznanie tego pakietu również było uwarunkowane spełnieniem przez Teslę 12 różnych celów. Co ciekawe, podczas obecnych negocjacji zarząd zatrudnił firmę analityczną, która sprawdzała, czy założone cele osiągnęliby inni prezesi.

Analiza wykazała, że wszystkich 12 celów w ciągu 5 lat nie spełniłby żaden ze 113 sprawdzanych prezesów amerykańskich spółek publicznych, a 79 proc. z nich - nie spełniłoby nawet jednego celu. Najbliżej sukcesu był prezes Nvidii, który spełniłby wszystkie 12, ale zajęłoby mu to 7,5 roku.

Musk groził odejściem z Tesli

W nocie złożonej przez zarząd Tesli wskazano, że negocjacje z Muskiem były niezwykle trudne, odbyło się kilkadziesiąt spotkań, a miliarder groził odejściem z Tesli i skupieniem na innych przedsięwzięciach. Zarząd podkreślił, że nie były tylko pogróżki związane ze strategią negocjacyjną.

Ponadto również, że ze strony zarządu Tesli duży nacisk kładziono na zmniejszenie zaangażowania Muska w politykę.

