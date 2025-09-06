W skrócie W tragicznym wypadku na drodze ekspresowej nr 19 pod Jeżowem zginęły dwie osoby, w tym znana dziennikarka Katarzyna Stoparczyk.

Do zderzenia dwóch samochodów marki Skoda doszło z powodu dużej prędkości jednego z kierowców, kilka osób zostało rannych.

Katarzyna Stoparczyk była cenioną dziennikarką, autorką popularnych audycji i książek oraz laureatką tytułu Mistrza Mowy Polskiej.

Do wypadku doszło przed godziną 15, przed zjazdem na Miejsce Obsługi Podróżnych Podgórze w Jeżowem. Zderzyły się tam dwa samochody marki Skoda. Kierowca jednego z nich z dużą prędkością najechał na tył drugiego. Siła uderzenia była bardzo duża.

Tragiczne zderzenie dwóch Skód w Jerzowem

W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. Jak informowała policja, zginęła 55-letnia mieszkanka województwo mazowieckiego, która była pasażerką jednego z pojazdów (siedziała z tyłu w aucie uderzonym) i 57-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego - pasażer Skody, której kierowca najechał na poprzedzające auto.

Trzy osoby - 29-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego, 46 i 61-latek - mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, zostali ranni i trafili do szpitali. Jedna z osób poszkodowanych była w tak poważnym stanie, że wymagała transportu śmigłowcem LPR.

Po wypadku część ofiar z wraków musieli uwalniać strażacy.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku

55-letnia kobieta, która w wypadku poniosła śmierć to znana dziennikarka Programu III Polskiego Radia Katarzyna Stoparczyk.

Z wykształcenia była muzykiem instrumentalistą, absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Popularność zyskała, współprowadząc z Wojciechem Mannem w TVP2 telewizyjny program rozrywkowy "Duże dzieci". Później w TVP2 była jednym z gospodarzy programu "Pytanie na śniadanie".

Radiowa Trójka, z którą była związana przez wiele lat, wprowadziła zmiany w swojej ramówce na najbliższe dni. Stoparczyk stworzyła tam audycje dla dzieci i młodzieży, w tym "Dzieci wiedzą lepiej" i "Zagadkowa niedziela", które cieszyły się dużą popularnością zarówno wśród najmłodszych, jak i ich rodziców. W sobotę i niedzielę po serwisach o pełnych godzinach, od godz. 6 do północy, Trójka przypomni fragmenty cyklu "Dzieci wiedzą lepiej". 7 września "Zagadkową niedzielę" poprowadzi Michał Nogaś - razem z między innymi Katarzyną Pruchnicką i Michałem Olszańskim będą wspominać zmarłą dziennikarkę.

W Trójce Stoparczyk była także autorką audycji "Myślidziecka 3/5/7" - rozmowy ze znanymi postaciami kultury, mediów, podróżnikami, naukowcami - oraz "116 111".

Stoparczyk była także autorką książek, m.in.: "Politycy w piaskownicy" - rozmowy z dziećmi o polityce i świecie dorosłych, "Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk" - inspirujące spotkania z artystami i twórcami i "Franciszek Pieczka. Portret intymny" - portret wybitnego aktora.

W 2018 r. przyznano jej tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

Katarzyna Stoparczyk jechała na Śląsk. W sobotę miała wziąć udział w Kongresie Kobiet w Katowicach. Niestety, nie dojechała...

