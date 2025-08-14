W skrócie W Polsce już wkrótce rozpoczną się ćwiczenia wojskowe Żelazny Obrońca, w których udział weźmie około 34 tysięcy żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu.

Manewry obejmują działania na lądzie, w powietrzu i na Morzu Bałtyckim i mają na celu pokazanie jedności oraz wzrostu potencjału obronnego sojuszników NATO.

Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje do mieszkańców wybranych miejscowości o zachowanie spokoju i przypomina o zakazie fotografowania wojsk oraz udostępniania informacji o ruchach wojska.

Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą sprawia, że o dużych ćwiczeniach wojskowych Sztab Generalny Wojska Polskiego informuje obywateli. Nie chodzi oczywiście o podanie dokładnych dat, miejsca trenowania czy potwierdzenia obecności wojsk sojuszniczych, ale przede wszystkim o zapobieganie szerzeniu dezinformacji oraz wzbudzaniu stresu czy obaw.

34 tys. żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu. Niebawem odbędą się ćwiczenia wojskowe "Żelazny Obrońca"

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Sztab Generalny, we wrześniowych ćwiczeniach o kryptonimie "Żelazny Obrońca" weźmie udział około 34 tys. żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu. Na poligonie pojawią się zarówno Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, jak i Wojska Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia będą przeprowadzane zarówno na lądzie, w przestrzeni powietrznej, jak i na Morzu Bałtyckim, a żołnierze wspólnie będą trenować zdolność do odstraszania wroga oraz skuteczność obrony terytorium Polski.

Ćwiczenia będą miały charakter defensywny, a ich celem jest "pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej".

Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje do mieszkańców trzech miejscowości. Wojsko ostrzega

Manewry będą przeprowadzane m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie). W związku ze wzmożonymi działaniami Sztab Generalny wystosował apel do mieszkańców tych trzech miejscowości i nie tylko - w ramach ćwiczeń przeprowadzone zostaną transporty wojsk koleją oraz po drogach publicznych na terenie całej Polski.

Z kolei mieszkańcy Ustki, Orzysza i Nowej Dęby powinni spodziewać się w najbliższym czasie obecności pojazdów wojskowych na drogach, przelotów śmigłowców i samolotów, ale również ćwiczeń, podczas których używane będą środki pozoracji pola walki, takie jak dym czy hałas. Sztab Wojska Polskiego prosi o zachowanie spokoju i podkreśla, że są to tylko rutynowe ćwiczenia wojskowe. Warto zaznaczyć, że zakazane jest fotografowanie oraz filmowanie kolumn wojskowych oraz obiektów, które oznaczone są jako szczególnie ważne dla obronności państwa.

Dbając o bezpieczeństwo Polski, żołnierzy oraz operacji wojskowych, nie publikujmy w internecie miejsca pobytu oraz transportu żołnierzy, dat i godzin przejazdów, liczby oraz rodzaju wojsk, a także zdjęć tablic rejestracyjnych pojazdów wojskowych. Polskie wojsko podkreśla, że działania nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu.

